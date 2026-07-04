Ο Μάικ Μπατίστ επιστρέφει στον Παναθηναϊκό, έστω και από άλλο πόστο. Ποιος θα είναι ο ρόλος που θα έχει;

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός συνεχίζει δυναμικά τις επιστροφές ιστορικών προσώπων στην πορεία του συλλόγου, καθώς μετά τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, στο τεχνικό τιμ του «τριφυλλιού» εντάσσεται και ο Μάικ Μπατίστ.

Την επιστροφή του 48χρονου, πλέον, Αμερικανού στους «πράσινους» προανήγγειλε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, με τον παλαίμαχο άσο να υπογράφει τριετές συμβόλαιο ώστε να βρεθεί στο πλευρό του Σέρβου τεχνικού.

Πλέον, μετά τη διευθέτηση των τυπικών λεπτομερειών που εκκρεμούσαν με το συμβόλαιό του στους Τορόντο Ράπτορς, η υπόθεση είχε αίσιο τέλος και απομένει μόνο η επίσημη ανακοίνωση για την οριστικοποίηση της συμφωνίας.

Από εκεί και πέρα, έχει ενδιαφέρον να δούμε και τον ρόλο που θα έχει στο πλευρό του Ζέλικο Ομπράντοβιτς ο Μάικ Μπατίστ.

Για την ακρίβεια, προορίζεται για προπονητής ατομικής βελτίωσης για τους ψηλούς που θα διαθέτει το ρόστερ του Παναθηναϊκού, ενώ θα έχει φυσικά και τον ρόλο του μέντορα.

Παράλληλα, ο Αμερικανός αναμένεται να επιφορτιστεί και κάποιο ρόλο που θα αφορά τα βίντεο.

Δίχως αμφιβολία, πρόκειται για έναν άνθρωπο που γνωρίζει πολύ καλά την ιστορία του «τριφυλλιού», που θα πλαισιώσει με τον καλύτερο τρόπο τον άλλοτε προπονητή του.