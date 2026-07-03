Το alter ego του Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ δεν είναι κάποιος φίλος ή αντίπαλος αλλά ο… άλλος του εαυτός. Πότε και πώς (του) προέκυψε το «παρατσούκλι» που τον συντροφεύει;

Ο Ιούλιος βρήκε τον Ολυμπιακό με έναν καινούργιο παίκτη στις τάξεις του, ο οποίος μάλιστα μοιάζει να ταιριάζει αρκετά στο προφίλ της ομάδας που έχει χτίσει ο Γιώργος Μπαρτζώκας στο Λιμάνι.

Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν βιαστεί και «κλείσει» από νωρίς τον Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ που αποχαιρέτησε τον Ερυθρό Αστέρα μετά από μία γεμάτη διετία. Και πρόσθεσε στο έμψυχο δυναμικό του τον κορυφαίο δημιουργό της λίγκας, ένα… μηχανάκι που μπορεί τόσο να σκοράρει όσο και να παίξει άμυνα στον καλύτερο παίκτη της αντίπαλης ομάδας.

Τέτοιος αθλητής είναι ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ που ανακοινώθηκε το πρωί της Πέμπτης (2/7) στους πρωταθλητές Ευρώπης, ανεβάζοντας επίπεδο την «ερυθρόλευκη» backcourt.

Ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ επέδειξε αξιοπρόσεκτη υπομονή στην καριέρα του και κατάφερε να ξεχωρίσει και να καθιερωθεί στο υψηλότερο επίπεδο της Ευρώπης στα 29 του αφού πρώτα προετοίμασε το έδαφος και ψάχτηκε.

Ένας τραυματισμός δεν τον άφησε να διεκδικήσει όσα ήλπιζε και επιθυμούσε στο draft του 2016, επιλέγοντας αμέσως την Ευρώπη ως διέξοδο. Ο νέος παίκτης του Ολυμπιακού ανέβαινε διαρκώς τη «σκάλα», σταθερά μεν αργά δε από το Βέλγιο και μετά. Έψαχνε όμως το κλικ που θα τον εκτόξευε και θα τον μετέτρεπε στον περιζήτητο γκαρντ που θεωρείται εν έτει 2026.

Και το βρήκε μέσα του, γεννόντας έναν δεύτερο εαυτό. Την περίοδο που βρισκόταν στην Ανδόρα (2021-22) πριν αλλάξει επίπεδο, υιοθέτησε μία άλλη περσόνα. Αυτή του «λύκου», κάθε που μπαίνει στο παρκέ. Η οποία μπορεί να έρχεται σε αντίθεση με την εξωγηπεδική του ζωή αλλά κατανόησε πως είναι απολύτως απαραίτητη.

I almost publicly showed my full wolf transformation last game. Thank God it wasn’t a full moon 😂🐺🙌🏾 pic.twitter.com/GFtMUNj25U — Codi Miller-McIntyre (@CodiTyree0) October 8, 2020

Κάτι που παραδέχθηκε στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης (EuroCup) που αγωνίζονταν οι Ισπανοί τότε, εστιάζοντας στο πως άλλαξε την προσέγγισή του γύρω από το παιχνίδι.

«Συνειδητοποίησα ότι η φυσική μου προσωπικότητα δεν είναι καλή για το γήπεδο, επειδή δεν είμαι πολύ επιθετικός. Είμαι παθητικός και μερικές φορές απλώς ακολουθώ τη ροή». Αποφάσισα λοιπόν ότι αυτό θα ήταν το alter ego μου. Όταν θα είμαι στο γήπεδο, θα προσπαθώ να γίνω κάτι διαφορετικό για να με βοηθήσει ψυχικά, να είμαι πιο συνεπής στο μπάσκετ.

Συνειδητοποίησα ότι για να σταθείς σε υψηλό επίπεδο πρέπει να έχεις κάποιου είδους έντονη επιθετικότητα, με συνέπεια. Έτσι, άρχισα να παρατηρώ διάφορους διάσημους ανθρώπους, καλλιτέχνες, ράπερ, τραγουδιστές, διάσημους αθλητές. Πολλοί χρησιμοποιούν διαφορετικά ονόματα ή ένα όνομα που αντιπροσωπεύει μια διαφορετική προσωπικότητα ή σχεδόν ένα alter ego».

Κάπως έτσι, αντί να γίνει μεσίτης, γεγονός το οποίο εξέταζε σοβαρά το καλοκαίρι του ’23 έχοντας μάλιστα ενημερώσει σχετικά τον ατζένη του, υπέγραψε στη Μπασκόνια και τα υπόλοιπα πήραν τον δρόμο τους.