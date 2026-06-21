Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς επέστρεψε επίσημα στον Παναθηναϊκό και το ποδοσφαιρικό τμήμα ετοίμασε ένα «ξεχωριστό» καλωσόρισμα.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς επιστρέφει επίσημα στον Παναθηναϊκό, μετά από 14 ολόκληρα χρόνια!

Το «τριφύλλι» μπαίνει πια σε μία νέα εποχή, με έναν προπονητή που έχει αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα του στην ιστορία του συλλόγου.

Όπως ανακοίνωσε η «πράσινη» ΚΑΕ, ο Ομπράντοβιτς συμφώνησε να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας που μεγαλούργησε για 13 χρόνια, για τα επόμενα τρία έτη.

«Σαν να μην πέρασε μια μέρα»



Ο Παναθηναϊκός ανακοινώνει τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς για τα επόμενα 3 χρόνια.



Η ιστορία συνεχίζεται…#paobcaktor pic.twitter.com/HGASN7KzxT — Panathinaikos BC (@Paobcgr) June 21, 2026

Η οριστικοποίηση της συμφωνίας πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της παραμονής του Σέρβου τεχνικού στην Ελλάδα, όπου διευθετήθηκαν οι τελευταίες λεπτομέρειες με τη διοίκηση του συλλόγου, σφραγίζοντας έτσι την επιστροφή του πιο επιτυχημένου προπονητή της Euroleague στον πάγκο με τον οποίο ταυτίστηκε απόλυτα.

Το μέγεθος της είδησης και ο ενθουσιασμός για την αναβίωση των «χρυσών» αυτών εποχών αποτυπώθηκε έντονα και στο ποδοσφαιρικό τμήμα του Παναθηναϊκού.

Οι «πράσινοι» καλωσόρισαν με τη σειρά τους τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, με μία ξεχωριστή ανάρτηση, η οποία έγραφε: «”Hey, you play in Panathinaikos, you are starting for Panathinaikos. Can you imagine?, Can you imagine?” Ο Παναθηναϊκός είναι Ένας. Μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά και εμπνέει κάθε τμήμα του Συλλόγου μας. Καλώς ήρθες σπίτι σου Ζέλικο».

Δείτε την ανάρτηση: