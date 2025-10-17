Η αγάπη υπερίσχυσε ανάμεσα στον Εργκίν Αταμάν και τους φίλους της Εφές, όπως φάνηκε και από το βίντεο των Betarades.

Την τελευταία φορά που ειδώθηκαν, άφησαν το Basketball Development Center με ένταση και εκνευρισμό. «Πληγωμένοι» θα έλεγε κανείς αφού η κοινή πορεία τους ολοκληρώθηκε.

Η πολύ ανταγωνιστική σειρά των playoffs ανάμεσα στις δύο ομάδες και τα όσα έγιναν στην Αθήνα με τον τότε προπονητή της Εφές και τη δημόσια τοποθέτηση του Εργκίν Αταμάν, πίκραναν μία μερίδα του φίλαθλου κοινού. Και αυτό φάνηκε κατά τη διάρκεια του δραματικού Game 4 στην Κωνσταντινούπολη.

Ο Τούρκος τεχνικός αποχώρησε πρόωρα από την αναμέτρηση αφού αποβλήθηκε και έγινε δέκτης αποδοκιμασιών (ανάμεικτες με χειροκροτήματα) από μερίδα των παρευρισκόμενων στις κερκίδες. Εκείνος βγήκε από τα ρούχα του, εκνευρίστηκε και έδειξε με τα χέρια του τα λάβαρα των κατακτήσεων της Euroleague που είχε κατακτήσει με την τουρκική ομάδα.

Όλα αυτά όμως μοιάζουν ότι ανήκουν πλέον στο παρελθόν. Μία κακή παρένθεση και τίποτα άλλο. Ο πρότερος βίος και η πολύ μεγάλη επιτυχία σε αυτόν, φαίνεται πως υπερτέρησαν μίας παρωδικής κρίσης αφού ο Εργκίν Αταμάν έγινε δέκτης επιδοκιμασιών και χειροκροτημάτων από τον κόσμο της Εφές. Και φυσικά εκείνος ανταπέδωσε.

Το άφησαν πίσω τους, περασμένα ξεχασμένα κι όλα καλά.