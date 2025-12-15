Ο Τσέντι Όσμαν ταξίδεψε για την Τουρκία, για το Φενέρμπαχτσε-Παναθηναϊκός το βράδυ της Τρίτης (16/12, 19:45).

Ο Παναθηναϊκός επιστρέφει στις αγωνιστικές του υποχρεώσεις με μια σημαντική προσθήκη, καθώς ο Τσέντι Όσμαν είναι ξανά διαθέσιμος για το παιχνίδι απέναντι στη Φενέρμπαχτσε (16/12, 19:45). Αντίθετα, εκτός αποστολής παραμένει ο Ρίσον Χολμς.

Ο Εργκίν Αταμάν έχει λόγους να χαμογελά, αφού ο Τούρκος φόργουορντ άφησε πίσω του τον τραυματισμό που τον ταλαιπωρούσε και είναι έτοιμος να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό ματς απέναντι στη Φενέρ.

Στον αντίποδα, ο Χολμς δεν θα δώσει το «παρών» ούτε σε αυτήν την αναμέτρηση, αν και οι πιθανότητες επιστροφής του αυξάνονται ενόψει του επόμενου αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Χάποελ Τελ Αβίβ στο «T-Center».

Κατά τη φετινή σεζόν, ο Τσέντι Όσμαν έχει καταγράψει κατά μέσο όρο 13,4 πόντους, 4 ριμπάουντ και 1,1 ασίστ σε 11 εμφανίσεις στη διοργάνωση.