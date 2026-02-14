«Ξεσπάθωσε» ο Μάικ Τζέιμς κατά της κατάστασης στη Μονακό με συνεχόμενα ποσταρίσματα και έριξε το… μπαλάκι στον Δ. Γιαννακόπουλο.

Έξαλλος ο Μάικ Τζέιμς το βράδυ της Παρασκευής (13/2) και μετά την επικράτηση της Μονακό επί της Μπασκόνια, δεν συγκρατήθηκε και ήταν… χείμαρος μέσω του αγαπημένου του Twitter, νυν ‘X’.

Απίστευτο ξέσπασμα από τον MVP της περιόδου 2023-24, ο οποίος ένιωσε πως ο… κόμπος έχει φτάσει στο χτένι.

Η κατάσταση στο Πριγκιπάτο και το μπασκετικό του γίγνεσθαι, όλαλ δείχνουν πως έχει φτάσει στο απροχώρητο. Οικονομικά προβλήματα, καθυστέρηση στις πληρωμές και το ενδεχόμενο απεργίας από πλευράς του αγωνιστικού τμήματος περιπλανιέται ανάμεσα στα σύννεφα.

Η φιναλίστ του προηγούμενου Final Four ταλανίζεται από ζητήματα που επηρεάζουν την ψυχολογία αλλά και την καθημερινότητα όσων αποτελούν την μπασκετική Μονακό με τον Μάικ Τζέιμς να μην βάζει… φίλτρο. Εξού και το τρομερό του ξέσπασμα μέσα του προσφιλούς του μέσου.

Ο σταρ της Μονακό έκανε συνεχόμενα ποσταρίσματα στο Twitter, δείχνοντας την ενόχλησή του για την κατάσταση στο Πριγκιπάτο και την καθυστερημένη καταβολή μισθού.

Ανάμεσα σε αυτά που έγραψε και το γεγονός πως… «ευτυχώς μένω ελεύθερος το καλοκαίρι. Δεν βλέπω την ώρα να πληρωθώ.»

Ο «βασιλιάς» της Ευρωλίγκα έκανε λόγο για ασέβεια όχι μόνο με την ουσία αυτή καθ’ αυτή αλλά και με τον τρόπο που το χειρίζονται οι αρμόδιοι ενώ έπιασε στο… πληκτρολόγιό του και τον Αλεξέι Φεντορίτσεβ. Ισχυρό άνδρα της Μονακό, ο οποίος δεν κρατά τις εγγυήσεις του και φεύγει από το προσκήνιο σιγά σιγά.

Ανάμεσα στις απαντήσεις και τα μηνύματα που δέχθηκε ήταν και ένα από φίλο του Παναθηναϊκού που του ζητούσε να επιστρέψει στο ΟΑΚΑ και να φορέσει ξανά την φανέλα με το «τριφύλλι», με τον Μάικ Τζέιμς να τον παροτρύνει να καλέσει τον Δ. Γιαννακόπουλο.

Ο θολωμένος Αμερικανός γκαρντ που βρίσκεται στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του, τόνισε μεταξύ άλλων σε μία απάντησή του πως η Μονακό θα έπαιζε ακόμα στο EuroCup αν δεν ήταν ο ίδιος.

Alexey Fedorychev u my guy. No problems about you. Promise you. — Mike James (@TheNatural_05) February 14, 2026

Ima mercenary but i signed more years than everybody and started this shit. Niggas crazy — Mike James (@TheNatural_05) February 14, 2026

Skela been a bitch honestly. Saved your whole club and you talk shit all day.



Suck a dick for real. I wish i knew who u was — Mike James (@TheNatural_05) February 14, 2026

This the crazy thing. I been in Europe along time. I know payments can get shaky but dont lie to me and say it’s coming when it ain’t and have me looking stupid. Now it’s disrespectful — Mike James (@TheNatural_05) February 14, 2026

Playing wit my money and playing in my face is a nasty game. — Mike James (@TheNatural_05) February 13, 2026

Got me fucked up!!!!! — Mike James (@TheNatural_05) February 13, 2026