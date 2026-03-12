Την απόλυτη αποθέωση γνώρισε ο Ματίας Λεσόρ που επέστρεψε στην ενεργό δράση με φόρα.

Έφτασε η ώρα για την πολυαναμενόμενη επιστροφή. Το θηρίο Ματίας Λεσόρ δούλεψε, έκανε υπομονή, ανάρρωσε, δυνάμωσε και γύρισε σε αυτό που ξέρει να κάνει καλά. Να ξεσηκώνει το «Telekom Center Athens» με το πάθος και τα καρφώματά του.

Λίγα λεπτά μετά το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Βιθέντε Ταμπόρδα, οι φίλοι των «πρασίνων» είχαν κι άλλο λόγο να σηκωθούν στο πόδι. Εξίσου σημαντικό αφού το «λιοντάρι» βρυχάται ξανά.

Περίπου 15 μήνες μετά την «μαύρη» εκείνη ημέρα όπου οι κραυγές του Ματίας Λεσόρ ακούστηκαν σε όλα τα σπίτια και προκάλεσαν ΣΟΚ στους θεατές στο γήπεδο, ο άσος από τη Μαρτινίκα φόρεσε ξανά το ’26’ στην πλάτη με την αθλητική του περιβολή. Πολύ πιο έτοιμος σε σχέση με το περασμένο Final Four της Αραβίας.

Μετά από αρκετές ημέρες προπόνησης με επαφή και αφού πήρε το τελικό ΟΚ από τον γιατρό που τον χειρούργησε ξανά, ο Ματίας Λεσόρ μπήκε και πάλι στην εξίσωση. Πεινασμένος και ακμαίος.

Ο back to back κορυφαίος σέντερ στην Ευρωλίγκα πριν τραυματιστεί, αποθέωθηκε από τους λιγοστούς πιστούς που πήρε θέση από νωρίς στις κερκίδες όταν βγήκε για ζέσταμα. Το έλα να δεις βέβαια έγινε κατά την παρουσίαση. Σέιστηκε το ΟΑΚΑ στην ανάκρουση του ονόματος του Ματίας Λεσόρ που ξεκίνησε μάλιστα και βασικός.

Το πόσο πολύ του έλειψε, το έδειξε με το καλησπέρα σας. Εκείνος άνοιξε λογαριασμό, το δικό του κάρφωμα ξεσήκωσε τους παρευρισκόμενους λίγο αργότερα, προκαλώντας… πανικό.

Το δικό του μήνυμα επιστροφής, προειδοποιώντας του αντιπάλους μέσα στη ρακέτα, έδωσε και ο Λεσόρ junior που εμφανίστημε με πλακάτ το οποίο έγραφε «προσοχή, ο μπαμπάς μου επέστρεψε στο παρκέ.»