Ο Κάρσεν Έντουαρντς ή αλλιως… καλαθομηχανή, επιβεβαιώνει και φέτος πως η σεζόν του στη Φενέρμπαχτσε ήταν η εξαίρεση και όχι ο κανόνας.

Τα τελευταία χρόνια η ακόμα μεγαλύτερη εισροή Αμερικανών, συχνά πρώην ΝΒΑερς, περιοπής στη Euroleague, έχει ανεβάσει το ποιοτικό της επίπεδο. Με την ειδοποιό διαφορά πως τα προηγούμενα χρόνια και ιδιαίτερα τις δεκαετίες των 90’s και 00’s, ήταν μετρημένες στα δάχτυλα ενός χεριού οι ομάδες που μπορούσαν να τους προσεγγίσουν και να χτυπήσουν την πόρτα.

Στις μέρες μας, η «πίτα» έχει μεγαλώσει αφού και το προιόν έχει δυναμώσει. Η μεγαλύτερη μερίδα των ομάδων μπορεί να προσελκύσει ονόματα, πείθοντας «αστέρες» να πιστέψουν στο πρότζεκτ συχνά με αντάλλαγμα μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων. Τρανταχτό παράδειγμα αυτό του Κάρσεν Έντουαρντς

Ο βραχύσωμος Αμερικανός γκαρντ μετά από μία αναγνωριστική – μακριά από τα νερά του όπως αποδείχθηκε – σεζόν στη Φενέρμπαχτσε, πήρε… φωτιά στο Μόναχο με την Μπάγερν. Και από εκεί πήρε μεταγραφή για την Βίρτους Μπολόνια και όχι κάποια διεκδικήτρια, θεωρητικά, του τροπαίου. Μαζί και τα «κλειδιά» από τον πολύ απαιτητικό Ντούσκο Ιβάνοβιτς.

Watch some of his actions! pic.twitter.com/eonNFGCb9X — EuroLeague (@EuroLeague) October 17, 2025

Και ο Κάρσεν Έντουαρντς το έπιασε το… νήμα από εκεί που το άφησε. Στα πρώτα πέντε παιχνίδια της νέας σεζόν στη Euroleague, μετρά 20 πόντους κατά μέσο όρο, με την τελευταία του παράσταση στη Βιλερμπάν, να «τρελαίνει» την μπασκετική Ευρώπη.

Οι 36 πόντοι με τους οποίους «φόρτωσε» το καλάθι των Γάλλων για το 83-90 τελικό σκορ, αποτελούν ρεκόρ καριέρας για τον ίδιο στη διοργάνωση. Και μπορεί να μην τον φέρνουν στις 10 κορυφαίες επιδόσεις αυτής ανά τα χρόνια, πλην όμως δεν γίνεται να μην σκεφτεί κανείς τι θα γινόταν αν έπαιζε περισσότερο; Διότι ο Κάρσεν Έντουαρντς έβαλε 36 πόντους σε 27′ μόλις συμμετοχής. Οι περισσότεροι που έχουν μπει ΠΟΤΕ σε κάτω από 27′ (26’43” για την ακρίβεια).

Το απόλυτο ρεκόρ πόντων σε ένα παιχνίδι, έχει ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις με την 50άρα του, τη σεζόν 2023-24 σε κάτι λιγότερο από 30′. Στους 49 είχε σταματήσει ο Λάρκιν τον Νοέμβριο του 2019 στο εξίσου εντυπωσιακό 31′ ενώ 45 έβαλε πέρυσι στην Μπάγερν ο Σάσα Βεζένκοφ σε 35’14”.