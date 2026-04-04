Άλλη μία επέτειος απ’ όταν μπήκε το νερό στο αυλάκι. Άλλη μία ενθύμηση του «χρυσού» επιτεύγματος της ΑΕΚ που άνοιξε τον δρόμο στο ελληνικό μπάσκετ κάποια χρόνια αργότερα.

ΑΕΚ γερά με τσαμπούκα θα γίνεις πάλι πρώτη, μοναδική βασίλισσα σε όλη την Ευρώπη. Αυτό το σύνθημα δονείται στη Sunel Arena πλέον και κάθε που πλησιάζει η «Ένωση» σε μία βουνοκορφή της Ευρώπης, τόσο πιο έντονες και συναισθηματικές ακούγονται οι λέξεις. Η ουσία.

Λίγες ημέρες πριν επιχειρήσει η ΑΕΚ του Σάκοτα να ολοκληρώσει μία υπέρβαση πετώντας εκτός Final-4 ένα από τα μεγάλα φαβορί για την κατάκησή του, η ΑΕΚ γιορτάζει. Τα περασμένα μεγαλεία. Τα οποία διηγώντας κλαις, όχι από φθόνο αλλά από περηφάνια.

Μία τέτοια μέρα, την 4η Απριλίου του 1968 οι «Ένωση» έγραψε με χρυσά γράμματα το ακρωνύμιο Αθλητική Ένωσις Κωνσταντινούπολης στους θριαμβευτές της Ευρώπης. Την νύχτα της 4ης Απριλίου, 80 χιλιάδες κόσμου που κατέκλεισε το Παναθηναϊκό Στάδιο, είδε τους υπερήρωες της ΑΕΚ να λυγίζουν με 89-82 την πανίσχυρη τότε Σλάβια Πράγας, χαρίζοντας το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο σε ελληνική ομάδα. Το Κύπελλο Κυπελλούχων.

Αμερικάνος, Ζούπας, Τρόντζος, Βασιλειάδης, Λαρεντζάκης, Χρηστέας, Τσάβας, Πετράκης, Νεσιάδης, Δημητριάδης και ο προπονητής Νίκος Μήλας, είχαν, έχουν και θα έχουν για πάντα την δικιά τους ξεχωριστή θέση στην ένδοξη ιστορία της ομάδας.

80 χιλιάδες κόσμου μέσα στο Καλλιμάρμαρο και άλλοι 20 χιλιάδες απ’ έξω σε ένα έπος που γράφτηκε με κιτρινόμαυρα γράμματα. Η ΑΕΚ του 1968 άνοιξε τον δρόμο των επιτυχιών στις υπόλοιπες ελληνικές ομάδες που ακολούθησαν τις δεκαετίες των 80’s και 90’s.

Μία ημερομηνία σταθμός για το ελληνικό μπάσκετ και φυσικά την ΑΕΚ. 58 χρόνια μετά, πρωταγωνιστές εκείνης της βραδιάς αλλά και άνθρωποι του συλλόγου, βρέθηκαν στο Καλλιμάρμαρο για να ταξιδέψουν νοητά στο 1968!

ΑΕΚ (Μήλας): Χρηστέας 4, Αμερικάνος 29, Βασιλειάδης 11, Λαρεντζάκης 6, Ζούπας 12, Τρόντζος 24, Τσάβας 3, Νεσιάδης, Δημητριάδης, Πετράκης.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΚΑΕ ΑΕΚ για την επέτειο:

58 χρόνια από τη νύχτα της 4ης Απριλίου 1968, που η Α.Ε.Κ. αναδείχθηκε «Βασίλισσα».

Υπερήφανοι για το 89-82 επί της Σλάβια Πράγας και την πρώτη διεθνή επιτυχία ελληνικής ομάδας, αλλά και για το ακατάρριπτο ρεκόρ των 80.000 θεατών στο Καλλιμάρμαρο.

Τιμή και δόξα στον αρχηγό Γιώργο Αμερικάνο και στους συναθλητές του Γιώργο Τρόντζο, Χρήστο Ζούπα, Στέλιο Βασιλειάδη, Αίαντα Λαρεντζάκη, Αντώνη Χρηστέα, Λάκη Τσάβα, Πέτρο Πετράκη, Νίκο Νεσιάδη, Ανδρέα Δημητριάδη, στον προπονητή Νίκο Μήλα, στον υπερέφορο Δημοσθένη Πασχαλίδη, στον ιατρό Δημήτρη Γιαννακόπουλο, αλλά και σε όλους όσοι συνέβαλαν για να κατορθωθεί το ακατόρθωτο.

Η φλογισμένη πένα του Φαίδωνα Κωνσταντουδάκη, η θρυλική φωνή του (αειμνήστου) Βασίλη Γεωργίου και η ταινία-έπος «1968» του Μάκη Αγγελόπουλου και της ΑΕΚ BC, «θεμέλια» διαιώνισης των αξιών του μεγαλύτερου αθλητικού θαύματος των Ελλήνων.

Χρόνια Πολλά, «Βασίλισσα».