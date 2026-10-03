Μέχρι πότε θα προκύψουν – αν προκύψουν – νεότερα για τον Μάριο Χεζόνια που δοκιμάζει εκ νέου την τύχη του στην άλλη πλευρά του ωκεανού;

Αποτελεί συνήθεια τα τελευταία χρόνια, παίκτες που έχουν αφήσει το σημάδι τους στην Ευρώπη (Χέις-Ντέιβις, Γιαμπουσέλε, Βεζένκοφ, Μίτσιτς) να περνούν στην άλλη πλευρά του ωκεανού για να μπουν στον «μαγικό κόσμο» του NBA, παρόλα αυτά να απασχολούν επί καθημερινής σχεδόν βάσης τα ευρωπαϊκά δρώμενα.

Δύο είναι τα τινά όσον αφορά το παραπάνω φαινόμενο. Αφενός η ποιότητά τους για να κάνουν τη διαφορά σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή ομάδα και αφετέρου οι κανονισμοί του NBA που αφήνουν… παραθυράκια.

Ένα τέτοιο είναι που διατηρεί και την όποια συζήτηση για τον Μάριο Χεζόνια… ζεστή. Ο Κροάτης φόργουορντ που κάθε καλοκαίρι αποχωρούσε από τη Ρεάλ Μαδρίτης και κάθε καλοκαίρι έμενε υπογράφοντας μάλιστα και πολυετές συμβόλαιο μαζί της, παρότι είχε κράξει το NBA όταν αποχώρησε από εκεί, πήρε την απόφαση αφού προέκυψε ενδιαφέρον από Αμερική, να περάσει εκ νέου τις πόρτες της κορυφαίας λίγκας.

Κατά τον Μιχάλη Στεφάνου μάλιστα στους Floor Generals του καναλιού Betarades.gr στο Youtube, για να… απεμπλεκεί και από την όλη κατάσταση στη Μαδρίτη. Κοντός ψαλμός αλληλούια.

Οι Κλίβελαντ Καβαλίερς με τους οποίους βρίσκεται ο Χεζόνια για προετοιμασία στην Ισπανία, μπορεί να ενδιαφέρθηκαν για εκείνον όμως το συμβόλαιο που του πρόσφεραν (λίγο πάνω από τα 2,8 εκατ. δολάρια για μια χρονιά), δεν είναι εξ’ αρχής εγγυημένο.

Η ημερομηνία κλειδί στη συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές είναι η 15η του Νοέμβρη, καθώς μέχρι τότε θα πρέπει να έχουν προκύψει αποφάσεις. Είτε εξσφαλίζει το ποσό αυτό και μένει όλη τη χρονιά στην Αμερική είτε εξετάζει τις επιλογές του στην Ευρώπη. Που δεν θα είναι και λίγες αφού υπάρχουν ομάδες με πορτοφόλι που θα μπορούσαν σίγουρα να καλύψουν τα θέλω του.

Ανάμεσα σε αυτές και οι δύο ελληνικές, με τον όνομά του να συνδέεται συχνά πυκνά με τον Ολυμπιακό τους τελευταίους μήνες λίγο και του περισσότερου χώρου που μπορεί εκεί να βρεθεί σε αντίθεση με τον υπερπλήρη στις θέσεις 3-4 Παναθηναϊκό. Εκτός απροόπτου φυσικά όλα αυτά αφού μία ενδεχόμενη επιστροφή του Χεζόνια στην Ευρώπη, θα σημάνει σίγουρα συναγερμός για πολλές ομάδες που θα επιχειρήσουν να μπουν στη διεκδίκησή του.

Ο ίδιος πάντως για την ώρα και σύμφωνα με τα λεγόμενά του, σκέφτεται μονάχα το ΝΒΑ και εστιάζει σε αυτό αφού θέλει να δοκιμάσει την τύχη του υπό άλλο στάτους, πνευματικά και σωματικά, σε σχέση με την πρότερη εμπειρία του. Αυτό δήλωσε προ ημερών στο Κλίβελαντ…

«Εννοώ ότι η επιστροφή στο NBA ήταν μια επιλογή που είχα όλα αυτά τα χρόνια», δήλωσε ο Χεζόνια. «Όμως, συνειδητοποίησα ότι ήθελα να γυρίσω πίσω μετά τη φάση της “φούσκας” (bubble).

Είναι πολύ εύκολο να λες: ‘Θέλω να κυριαρχήσω, θέλω να γίνω ο καλύτερος, θέλω να τα κερδίσω όλα. Το να το κάνεις όμως στην πράξη, είναι κάπως διαφορετικό. Γι’ αυτό είμαι πολύ ευγνώμων που επέστρεψα, καθώς με ενοχλούσε πάντα λίγο το γεγονός ότι πήγα στο NBA πολύ νέος και χωρίς να έχω κατακτήσει τίποτα προηγουμένως.

Νιώθω πραγματικά ευλογημένος και ευγνώμων που βρέθηκα σε ομάδες οι οποίες με ήθελαν και με στήριξαν στην προσπάθειά μου να πετύχω τους στόχους μου και να κατακτήσω τα πάντα – σε κάθε πρωτάθλημα και με κάθε ομάδα στην οποία αγωνίστηκα. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό για μένα», ανέφερε πριν σημειώσει ότι μπορεί να είχε το ταλέντο όταν έγινε draft, πλην όμως το σώμα του δεν ήταν ακόμα έτοιμο για το NBA. Κάτι που πλέον, έχει αλλάξει.

«Τώρα επιστρέφω με ύψος 2,06 μ. και βάρος 118 κιλά. Αυτό σίγουρα ενισχύει την ευελιξία που μπορεί να με αξιοποιήσει η ομάδα και ο Κένι Άτκινσον.

Έχω μιλήσει με τον Ντον [Ντόνοβαν Μίτσελ] και τον Τζέιμς [Χάρντεν]. Είναι χρήσιμο για εκείνους να διαθέτουν έναν τέτοιο παίκτη, ο οποίος μπορεί να τους βοηθήσει σε διάφορους τομείς στο γήπεδο: να κάνει σκριν για χάρη τους, να βγαίνει ελεύθερος για να δεχτεί πάσα και όλα τα σχετικά.

Αυτή η ευελιξία είναι το στοιχείο που χαρακτηρίζει πλέον όχι μόνο το ΝΒΑ, αλλά ολόκληρο τον κόσμο του μπάσκετ».