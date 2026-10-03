Άλλη μία απάντηση για όσους προτάσσουν την οπαδική βία και βγάζουν τα απωθημένα τους στον πρωταθληματισμό, δόθηκε στην Κωνσταντινούπολη λόγω του Μάικ Τζέιμς.

Μόλις 38 πόντους χρειαζόταν ο Μάικ Τζέιμς τη στιγμή που λύγισε ο αχίλλειος τένοντάς του, ο μεγαλύτερος που υπάρχει στο ανθρώπινο σώμα, στο Βελιγράδι και όλα παγώσουν, για να περάσει τους 5,999 (χτύπημα για τους ψυχαναγκαστικούς) του Νάντο Ντε Κολό και γίνει ο πρώτος όλων, συμπεριλαμβανομένων όλων των ευρωπαϊκών Κυπέλλων από το 1959 και έπειτα.

Τη δουλειά την άφησε στη μέση και όταν επιστρέψει, θα τα καταφέρει ο άλλοτε νευρικός «βασιλιάς» χωρίς στέμμα της Euroleague. Ο σπουδαίος Μάικ Τζέιμς στάθηκε άτυχος στο παιχνίδι απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα και σε μία ανύποπτη φάση, σκοτίνιασαν όλα.

Τα χειρότερα επιβεβαιώθηκαν από την Εφές και το μεσημέρι της Παρασκευής (2/10) πέρασε στην Κωνσταντινούπολη την πόρτα του χειρουργείου για να αρχίσει ο… Γολγοθάς της αποκατάστασης. Χρονικό διάστημα που θα τον αφήσει εκτός παρκέ για όλη τη σεζόν (7-9 μήνες).

Σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή και λόγω ηλικίας, ο Μάικ Τζέιμς δεν ήταν μόνος πάντως από την πρώτη στιγμή. Στο δωμάτιο του νοσοκομείου που υποβλήθηκε σε εγχείρηση, βρέθηκαν συμπαίκτες και αντίπαλοι μονάχα μέσα στο παρκέ. Κυρίως όμως φίλοι του Μάικ Τζέιμς που ήταν στην Κωνσταντινούπολή, για να του σταθούν.

Dün oynadığımız Kızılyıldız karşılaşmasında sakatlanan Mike James’e Doç. Dr. Kerem Ülkü tarafından aşil tendonu onarımı ameliyatı uygulandı.



Doktorumuz Uğur Diliçıkık, ameliyat sonrası tedavi sürecinin seyri doğrultusunda oyuncumuzun sahalardan 7-9 ay uzak kalacağının… pic.twitter.com/TSDNu3cpOV — Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) October 2, 2026

Από τον Γιώργο Παπαγιάννη, τον Ερκάν Γιλμάζ, και τον Ματ Στραζέλ στους Σέιν Λάρκιν (Φενέρμπαχτσε) και Ουίλ Κλάιμπερν (Φενέρ), που αγωνίζονται για το αντίπαλο δέος της πόλης. Οι αθλητές όμως δεν έχουν κάτι να χωρίσουν, κάθε άλλο.

Ταυτόχρονα μαζί στο νοσοκομείο και το δωμάτιο του Μάικ Τζέιμς, βρέθηκαν και παλιοί του συμπαίκτες, λίγα λεπτά αφότου αντιμετώπισαν τη Φενέρ στο παρκέ. Ο λόγος για τους Έλι Οκόμπο (Ντουμπάι) και Τζάρον Μπλοσομγκέιμ (Ντουμπάι), με τους οποίους συνυπήρξε για χρόνια στο Πριγκιπάτο. Όπως και ο φυσικοθεραπευτής της ομάδας των Εμιράτων.

Λίγη ώρα νωρίτερα σε μία άλλη γειτονιά της Πόλης, παραπάνω από τους μισούς από αυτούς συναντήθηκαν στο παρκέ για το ντέρμπι της Φενέρμπαχτσε με την Ντουμπάι του Τσάβι Πασκουάλ.

Ο αθλητισμός ενώνει και στα εύκολα και στα δύσκολα, κάτι που επιτέλους πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους. Η αντιπαλότητα όμως θρέφει τον αποπροσανατολισμό και όσο κάποιοι συνεχίζουν και βολεύονται, αυτό δεν θα αλλάξει.