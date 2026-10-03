Σαν θηρίο στο κλουβί αισθάνεται ο Μουστάφα Φαλ που ανεβάζει διαρκώς στροφές και ενημέρωσε για την επιθυμία του να μπει να παίξει παρότι ακόμα δεν έχει ανάψει το ιατρικό επιτελείο το πράσινο φως.

Πλησιάζει η ώρα που ο Μουστάφα Φαλ θα φορέσει τη φανέλα του Παναθηναϊκού σε επίσημο παιχνίδι αφού η αποκατάστασή του κύλλησε περίφημα.

Ο Γάλλος θηριώδης σέντερ κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια όλο αυτό διάστημα προκειμένου να γυρίσει ότι το δυνατόν γρηγορότερα στην ενεργό δράση μιας και ουσιασικά έχει χάσει μία γεμάτη σεζόν και αδημονεί να βγει από τα… πιτς.

Γι’ αυτό άλλωστε και δείχνει με κάθε τρόπο πως θέλει να μπει να παίξει. Κάτι για το οποίο ενημέρωσε το ιατρικό επιτελείο και το προπονητικό, αν και ακόμα δεν έχει πάρει το ελέυθερο και το 100% του γιατρού της ομάδας.

Πάντως ο Μουστάφα Φαλ βρίσκεται στο τελικό στάδιο της επιστροφής του, έχοντας μπει και στις ομαδικές προπονήσεις. Για την ώρα ο Παναθηναϊκός δεν έχει προχωρήσει σε κάποια αντικατάσταση ξένου στην 8άδα που δηλώνει στον ΕΣΑΚΕ, αν και δεν αποκλείεται να συμβεί. Υπενθυμίζεται πως έχει το δικαίωμα για τρεις αλλαγές στη διάρκεια του πρώτου γύρου, όσες έχει και στον δεύτερο.

Μετά τον Χέις-Ντέιβις που είναι και εκείνος οκτάδα και γύρισε στην ενεργό δράση μετά από έναν μήνα απουσίας λόγω του τραυματισμού του στο χέρι, ακολουθεί και ο Μουστάφα Φαλ. Με τον Κέντρικ Ναν να μην αργεί και εκείνος. Άλλωστε υπενθυμίζεται πως είναι τιμωρημένος για το ματς της πρεμιέρας στη Stoiximan GBL, ξεχρεώνοντας την τιμωρία του με το παιχνίδι κόντρα στον Βίκο.

Αυτός είναι ο και ο λόγος που δηλώθηκε και στο Σούπερ Καπ παρότι δεν μπορούσε ούτως ή άλλως ως τραυματίας να αγωνιστεί. Για να… σβήσει την τιμωρία του.

Μεταξύ άλλων την… είδηση της επιστροφής του Κώστα Σλούκα στις ομαδικές προπονήσεις την άλλη εβδομάδα, έδωσε ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης που αναμένεται να μπει κι εκείνος σταδιακά στην ενεργό δράση, αφήνοντας πίσω του έναν τραυματισμό που τον έχει ταλαιπωρήσει εδώ και μήνες.