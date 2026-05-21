Οι εξελίξεις στον Παναθηναϊκό «τρέχουν». Οι «πράσινοι» δεν μπόρεσαν να προκριθούν στο Final-4 της Αθήνας, μετά τον αποκλεισμό από τη Βαλένθια, και υπήρξε μία μεγάλη αναταραχή.
Δημήτρης Γιαννακόπουλος και Εργκίν Αταμάν θα καθίσουν στο ίδιο τραπέζι σε λίγες ώρες, ώστε να συζητήσουν διάφορα θέματα για το «τριφύλλι».
Παρ’ όλα αυτά, ο ισχυρός άνδρας της πράσινης ΚΑΕ θέλησε να «στείλει» το δικό του μήνυμα, πριν το προκαθορισμένο ραντεβού.
Συγκεκριμένα, με μία ανάρτησή του στα social media, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στήριξε δημόσια τον Τούρκο προπονητή, λίγες ώρες πριν τη συνάντησή τους.
Αναλυτικά, το μήνυμα που «έστειλε» ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος:
«Όποιος ξεχνάει αυτές τις στιγμές και φτάνει να απαξιώνει ανθρώπους και καταστάσεις είναι ανάξιος να λέει ότι αγαπάει την ομάδα μας… Περισσότερα λίγο αργότερα γιατί έχουμε και δουλειές. Υ.Γ. Ψάχτε να δείτε πού είναι το σημερινό ραντεβού μας».