Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, με μία του ανάρτηση στα social media, «έστειλε» μήνυμα στήριξης στον Εργκίν Αταμάν.

Οι εξελίξεις στον Παναθηναϊκό «τρέχουν». Οι «πράσινοι» δεν μπόρεσαν να προκριθούν στο Final-4 της Αθήνας, μετά τον αποκλεισμό από τη Βαλένθια, και υπήρξε μία μεγάλη αναταραχή.

Δημήτρης Γιαννακόπουλος και Εργκίν Αταμάν θα καθίσουν στο ίδιο τραπέζι σε λίγες ώρες, ώστε να συζητήσουν διάφορα θέματα για το «τριφύλλι».

Παρ’ όλα αυτά, ο ισχυρός άνδρας της πράσινης ΚΑΕ θέλησε να «στείλει» το δικό του μήνυμα, πριν το προκαθορισμένο ραντεβού.

Συγκεκριμένα, με μία ανάρτησή του στα social media, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στήριξε δημόσια τον Τούρκο προπονητή, λίγες ώρες πριν τη συνάντησή τους.

🎥 Behind The Scenes ☘️



Families in the stands, unity in the court and a win to get us going. 💚



Full video exclusively on CLUB 1908: https://t.co/SIsT5VWF7w 📲#WeTheGreens #paobcaktor #Club1908 pic.twitter.com/XQkqjXG6rW — Panathinaikos BC (@Paobcgr) May 18, 2026

Αναλυτικά, το μήνυμα που «έστειλε» ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος:

«Όποιος ξεχνάει αυτές τις στιγμές και φτάνει να απαξιώνει ανθρώπους και καταστάσεις είναι ανάξιος να λέει ότι αγαπάει την ομάδα μας… Περισσότερα λίγο αργότερα γιατί έχουμε και δουλειές. Υ.Γ. Ψάχτε να δείτε πού είναι το σημερινό ραντεβού μας».

Δείτε στην παρακάτω φωτογραφία το μήνυμα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου: