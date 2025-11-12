Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως «η αγκαλιά της συμφιλίωσης» αυτό που συνέβη στο φινάλε του Παρτιζάν – Μονακό, με Ομπράντοβιτς και Σπανούλη.

Κάλλιο αργά παρά ποτέ, ισχυρίζεται ο λαός συχνά πυκνά με απώτερο σκοπό να ρίξει τους τόνους. Σε αυτήν την εκδοχή, Ζέλικο Ομπράντοβιτς και Βασίλης Σπανούλης βρίσκονται σε πρώτο πλάνο.

Λίγο έλειψε το βράδυ της Τρίτης (11/11), ο μαθητής Kill Bill να… σοκάρει τον «δάσκαλο» Ζοτς στο ίδιο του το σπίτι. Η αναμέτρηση της Παρτιζάν με τους Μονεγάσκους εξελίχθηκε από παράσταση για έναν ρόλο, σε θρίλερ με τεράστιο σασπένς. Εκείνος που χαμογέλασε στο τέλος βέβαια ήταν ο «άρχοντας των δαχτυλιδιών», Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη παραλίγο να ολοκληρώσει μία ΜΥΘΙΚΗ ανατροπή, όμως το 22-0 επιμέρους που έτρεξε δεν ήταν αρκετό. Το 78-76 παρέμεινε στα τελευταία δευτερόλεπτα παρά τις επανειλημένες προσπάθειες των Νέντοβιτς και Τζέιμς, για να επιστρέψουν οι «ασπρόμαυροι» του Βελιγραδίου στα θετικά αποτελέσματα.

Λίγες μόλις μέρες αφότου έχασαν το ντέρμπι στον Πειραιά, αυτή τη φορά η τύχη τους χαμογέλασε. Άρα οι συνθήκες έμοιαζαν ιδανικές για να πουν Σπανούλης και Ομπράντοβιτς «περασμένα ξεχασμένα». Κι όλα καλά; Ο χρόνος θα δείξει.

Για την ώρα πάντως, οι δύο άντρες φαίνεται πως ήρθε η ώρα να αφήσουν πίσω τις μεταξύ τους διαφορές. Να παραμερήσουν τουλάχιστον. Ζέλικο Ομπράντοβιτς και Βασίλης Σπανούλης έκοψαν οποιαδήποτε κουβέντα και επικοινωνία όταν ο νυν τεχνικός της Μονακό αποφάσισε να μεταπηδήσει «στρατόπεδο» από το πράσινο στο κόκκινο.

Σε μια συνέντευξή του αρκετά χρόνια πίσω, ο Ομπράντοβιτς είχε παραδεχθεί πως δεν μιλάει με τον άλλοτε παίκτη του διότι δεν «κράτησε τον λόγο του». Στάση που κράτησαν και οι δύο πολλά χρόνια μετά, χωρίς καν να ανταλλάξουν βλέμμα στη συνέντευξη Τύπου του Final Four του 2017.

Ο χρόνος όμως όλα τα… γιατρεύει. Οι δύο μεγάλες αυτές προσωπικότητες του ευρωπαϊκού μπάσκετ, σημείωσαν μία κάποια βελτίωση πριν από μερικούς μήνες – όταν και αντάλλαξαν χειραψία – για να έρθει την 11η του Νοέμβρη και η αγκαλιά.

Ομπράντοβιτς και Σπανούλης μόνιασαν μετά από τόσα χρόνια, με τους δύο άντρες μάλιστα να έχουν και μία σύντομη εποικινωνία μετά το τέλος του αγώνα της Παρτιζάν με τη Μονακό.