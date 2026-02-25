Άγνωστη λέξη η απουσία στο λεξιλόγιο του «ερυθρόλευκου» Σάσα Βεζένκοφ. Πώς είναι η ζωή για τον Ολυμπιακό δίχως εκείνον;

Η απώλεια του Κυπέλλου Ελλάδας – αυτή καθ’ αυτή διότι κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει τι μπορεί να φέρει στην Ελλάδα και τους «αιώνιους» όπως έχει δείξει η ιστορία – αποτέλεσε ίσως το μικρότερο κακό για τον Ολυμπιακό αφού έχασε δύο σημαντικούς πυλώνες του.

Νίκολα Μιλουτίνοφ και Σάσα Βεζένκοφ – άλλος περισσότερο και άλλος πιθανότατα λιγότερα – θα λείψουν από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις των Πειραιωτών σε μία κομβική σεζόν για την ομάδα του Λιμανιού που μπαίνει στην πιο κρίσιμη καμπή της.

Το ΣΟΚ από τα άσχημα μαντάτα στο δεξί χέρι του Σέρβου «γίγαντα» ακολούθησε ο απρόσμενος τραυματισμός του Σάσα Βεζένκοφ στην μέση, λίγο πριν την ολοκλήρωση της τρίτης περιόδου του Τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ένα πολύ σοβαρό πλήγμα αν αναλογιστεί κανείς πως ο Βούλγαρος σταρ των Πειραιωτών, αποτελεί τον κορυφαίο παίκτη σε αξιολόγηση της διοργάνωσης (23.4 μονάδες ανά ματς) και τον δεύτερο καλύτερο σκόρερ αυτής μαζί με τον Κέντρικ Ναν (19.3 πόντους).

Στο κατάμεστο λοιπόν «ναρκοπέδιο» του Κάουνας όπου η Ζαλγκίρις κατά γενική ομολογία παρουσιάζεται καλύτερη και πιο επικίνδυνη, ο Ολυμπιακός καλείται να ζήσει κάτι που είχε ξεχάσει πως είναι. Να παίζει δίχως τον Σάσα Βεζένκοφ.

Λογικό αν αναλογιστεί κανείς πως έχουν περάσει 454 μέρες από την τελευταία του απουσία. Και 55 σερί ματς (27 για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο και 28 από την προηγούμενη).

Την τελευταία φορά που η Ζαλγκίρις κέρδισε τον Ολυμπιακό είχε 4 «Έλληνες» Ταξίδι στο Κάουνας για τον Ολυμπιακό με ευχάριστες αναμνήσεις και μια… πληγή, κόντρα στη Ζαλγκίρις που της έχει πάρει τον αέρα την τελευταία 5ετία.

Ο Σάσα Βεζένκοφ έχει να λείψει από τις 28/11/2024 από αγώνα της Ευρωλίγκα, λίγο διάστημα αφότου επέστρεψε στον Πειραιά μετά το πέρασμά του από το ΝΒΑ. Όχι δηλαδή πως πριν φύγει έβλεπε κανείς το όνομά του συχνά πυκνά στη λίστα των απόντων. Κάθε άλλο.

Η αγωνιστική του εκτόξευση έχει συνδυαστεί με τη συνέπεια και στις παρουσίες του αφού από τη σεζόν 2021-22, όταν βγήκε μπροστά μετά την αλλαγή φρουράς και εξελίχθηκε σε ηγέτη του Ολυμπιακού και σταρ του θεσμού, ο Σάσα Βεζένκοφ έχει χάσει όλα κι όλα μόλις τρία παιχνίδια. Εξαιρουμένης φυσικά της σεζόν που πέρασε τον ωκεανό.

Πιο συγκεκριμένα δεν μπόρεσε να θέσει τις υπηρεσίες του στη διάθεση του coach B δύο φορές τη σεζόν 2024-25 (11η αγωνιστική Vs. Μπασκόνια στο ΣΕΦ, 92-69 & 12η αγωνιστική στο Βελιγράδι Vs. Παρτιζάν, 78-70) και μία το 2022-23 (16η αγωνιστική στο ΟΑΚΑ, 95-71). Το απόλυτο (38/38) είχε τη χρονιά της αποβολής των ρωσικών ομάδων από τον θεσμό.

Με λίγα λόγια στα 3μιση τελευταία χρόνια του Σάσα Βεζένκοφ στον Ολυμπιακό, ο πρώην ΝΒΑερ έχει παίξει σε 143 από τα 146 συνολικά παιχνίδια – ανεξαρτήτως φάσης – των Πειραιωτών στη Euroleague. Στα δύο από αυτά τα τρία, ο Ολυμπιακός δεν την… ένιωσε την απουσία του αφού κέρδισε εύκολα με τον Πίτερς παρόντα, σε αντίθεση με ό,τι συνέβη πέρυσι στην «καυτή» Beogradska Arena.