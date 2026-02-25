Ταξίδι στο Κάουνας για τον Ολυμπιακό με ευχάριστες αναμνήσεις και μια… πληγή, κόντρα στη Ζαλγκίρις που της έχει πάρει τον αέρα την τελευταία 5ετία.

Ο λαβωμένος ψυχολογικά και αγωνιστικά λόγω των πολύ σημαντικών του απουσιών Ολυμπιακός, ταξίδεψε λίγες ημέρες μετά την απώλεια του Κυπέλλου με μία πόλη που αισθάνεται άνετα, με μία πολύ δυσάρεστη όμως ανάμνηση. Που δεν σχετίζεται βέβαια με την Ζαλγκίρις πλην όμως έλαβε χώρα στο γήπεδό της.

Το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα που ταξίδεψε με 12άδα ακριβώς στη λιθουανική πόλη, επιστρέφει στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα απέναντι σε μία ομάδα που έχει το ίδιο ρεκόρ με τον «αιώνιο αντίπαλο» Παναθηναϊκό (9-4) και η οποία διαθέται μία από τις πιο θορυβώδεις έδρες στον θεσμό. Εκεί που το μπάσκετ λατρεύεται και έχει την τιμητική του.

Η Ζαλγκίρις με το ακριβότερο ρόστερ της ιστορίας της και έχοντας ως δυνατό της χαρτί πλέον την επιθετική της λειτουργία και όχι την αμυντική συνέπεια όπως συνέβαινε με τον Τρινκιέρι στον πάγκο, μόνο εύκολο εμπόδιο δεν φαντάζει. Πολλλώ δε μάλλον στο «σπίτι» της.

Παρά ταύτα αν υπάρχει το «μου ταιριάζει» στον σύγχρονο πρωταθλητισμό, τότε η φράση αυτή πάει… γάντι στον Ολυμπιακό και τους Λιθουανούς καθώς οι Πειραιώτες «τρέχουν» ένα εντυπωσιακό σερί νικών κόντρα στην ομάδα που τους άφησε έξω από το Final Four του 2018.

Για την ακρίβεια, οι πρωταθλητές Ελλάδας έχουν 9-0 σερί ανεξαρτήτος έδρας με την τελευταία επικράτηση της Ζαλγκίρις να χρονολογείται τον πάνω από πέντε χρόνια πίσω.

Ήταν 22 Γενάρη του 2021 στο παγωμένο Κάουνας, όταν η αρμάδα του Μάρτιν Σίλερ έφερε τα πάνω κάτω στο τελευταίο τρίλεπτο. Από το τρίποντο του Βασίλη Σπανούλη (72-79, 3’11” για το τέλος) και μετά, ο Ολυμπιακός δεν βρήκε ξανά σκορ και με τον clutch «κλέφτη» Τόμας Γουόκαπ, η Ζαλγκίρις έφτασε στην ανατροπή σε άδειες κερκίδες λόγω του Covid-19.

Το iconic κλέψιμο και καλάθι στο ανοιχτό γήπεδο από τον Τόμας Γουόκαπ πάνω στον Κώστα Σλούκα που αποτέλεσε μία ακόμα αφορμή για τον Γιώργο Μπαρτζώκα ώστε να φέρει στο Λιμάνι το δικό του «κομπιούτερ», ο οποίος βέβαια στα χέρια του έχει εξελιχθεί πάρα πολύ σε αυτά που ζητάσει ο Έλληνας τεχνικός από τον PG του.

Σε εκείνο το (μακρινό) παιχνίδι, η Ζαλγκίρις είχε στη 12άδα της 4 παίκτες οι οποίοι αγωνίζονται πλέον στην Ελλάδα και οι τρεις εξ’ αυτών, στους «αιώνιους». Ο λόγος για τους Λούκας Λεκαβίτσιους της ΑΕΚ και τους «πράσινους» Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και Μάριους Γκριγκόνις. Με την νικήτρια ομάδα σε εκείνο το ματς ήταν και ο Όγκουστιν Ρούμπιτ που αγωνίστηκε στη σεζόν του Covid-19 στον Ολυμπιακό.

Τη μεγαλύτερη ζημιά βέβαια απ’ όλους είχε κάνει ο Ζόφρι Λοβέρν με τους 21 πόντους και τα 7 ριμπάουντ.