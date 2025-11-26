Ισχυροί δεσμοί ενώνουν το φίλαθλο κοινό του Ολυμπιακού με τους αντίστοιχους φαν του Ερυθρού Αστέρα. Μία κολόνια που κρατάει… χρόνια. Πώς όμως ξεκίνησαν όλα;

Την ίδια ημέρα που ο ποδοσφαιρικός Ολυμπιακός ετοιμάζεται για μία από σπουδαία ευρωπαϊκή βραδιά φιλοξενώντας την «Βασίλισσα» Ρεάλ Μαδρίτης, ο μπασκετικός ταξιδεύει στο Βελιγράδι για να τα βάλει με τον ανεβασμένο Ερυθρό Αστέρα που βρίσκεται σε διαρκή ανοδική πορεία μετά την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τον Σάσα Ομπράντοβιτς.

Η αντικατάσταση του Γιάννη Σφαιρόπουλου, ο οποίος πλήρωσε το μάρμαρο της μισής περσινής σεζόν ουσιαστικά, έφερε τα επιθυμητά αποτελέσματα για τους Σέρβους. Το «σοκ» λειτούργησε και οι «ερυθρόλευκοι» του Βελιγραδίου μπήκαν στη 13η στροφή της Ευρωλίγκας, ακολουθώντας κατά πόδας την Χάποελ Τελ Αβίβ. Στην ίδια συνθήκη με τον Ολυμπιακό.

Μία αναμέτρηση με ιδιαιτερότητες από κάθε άποψη μιας και οι φίλαθλοι των δύο ομάδων μοιράζονται μία… αδερφική σχέση, η οποία έχει φέρει συνεργασίες και σε επίπεδο λειτουργίας και διοικήσεων ποικολοτρόπως. Δεν είναι λίγοι άλλωστε οι κοινοί παρανομαστές ανάμεσα στις δύο ομάδες διαχρονικά, ανάμεσα σε αυτούς οι Τάρλατς, Τεόντοσιτς, Πετρούσεφ και φυσικά ο Μίλαν Τόμιτς.

Μία φιλία η οποία διαρκώς μεγαλώνει και η οποία θρυλείται πως έχει τις ρίζες της στο 1986, όταν και άρχισε να γράφεται η ιστορία της αδελφότητας ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Ερυθρό Αστέρα. Αφορμή υπήρξε ο ποδοσφαιρικός αγώνας του αντίπαλου δέους των Πειραιωτών, Παναθηναϊκού, με τη σερβική ομάδα την 1η του Οκτώβρη για την πρώτη φάση του Κυπέλλου Πρωταθλητριών.

Ο μύθος θέλει αρκετούς φίλους του Ολυμπιακού να επισκέπτονται τους ταξιδιώτες του Ερ. Αστέρα οι οποίοι είχαν προμηθευτεί κάποια «μαγικά χαρτάκια» για το ματς του ΟΑΚΑ, ώστε να τους ζητήσουν εισιτήρια. Οι Σέρβοι πείστηκαν, μερικοί φαν του Ολυμπιακού «τρύπησαν» στην εξέδρα των φιλοξενούμενων και αυτή υπήρξε η αφορμή για μία σχέση με πολύ ισχυρούς δεσμούς. Η οποία βέβαια βρήκε πάτημα τόσο στα χρώματα των δύο ομάδων όσο και στο κοινωνικό υπόβαθρο.

Έξι χρόνια αργότερα (1992) για τον τρίτο γύρο της ίδιας διοργάνωσης, φίλοι του Ολυμπιακού βρέθηκαν ξανά μαζί με εκείνους του Ερ. Αστέρα, ανεβάζοντας μάλιστα και πανό για να… πικάρουν τον «άσπονδο εχθρό» τους Παναθηναϊκό «Καλή επιτυχία Ερ. Αστέρα – Θύρα 7». Αυτή ήταν η στιγμή που «σφραγίστηκε» και σφυρηλατήθηκε η μεταξύ τους σχέση.

Το νερό είχε μπει στο αυλάκι, οι εκδρομές είχαν ξεκινήσει. Με το πέρασμα των χρόνων και εξαιτίας της συχνότερης συνάντησης των δύο ομάδων στο μπάσκετ, ο δεσμός δυνάμωσε στα παρκέ. Οπαδοί των δύο ομάδων μοιράζονται συνθήματα, όπως το 2014 όπου ένα ολόκληρο γήπεδο τραγουδούσε «είσαι στο μυαλό, κάτι μαγικό.»

Τα τελευταία χρόνια της συνύπαρξης στην Ευρωλίγκα, αρκετές είναι οι αξέχαστες βραδιές που έχουν ζήσει οι φαν των δύο ομάδων καθώς και οι παίκτες που δεν καταλαβαίνουν ότι παίζουν εκτός έδρας. Πριν από μερικούς μήνες μάλιστα και παρότι… πίκραναν τους Πειραιώτες αφού τους κέρδισαν στο ΣΕΦ, οι παίκτες του Ερ. Αστέρα πήγαν μπροστά από την εξέδρα των οργανωμένων φίλων του Ολυμπιακού για να αποθεωθούν.