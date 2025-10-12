Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις του στο ΣΕΦ για τη σεζόν 2025-26 και η Euroleague «γούσταρε» με τον κόσμο του.

«Γεννημένος. όχι φτιαγμένος». Με αυτή τη λεζάντα συνόδευσε η Euroleague ένα βίντεο γεμάτο φωνή και συναίσθημα από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Ο Ολυμπιακός μετά την ισπανική «διαβολοβδομάδα» του, γύρισε στη βάση του. Το «φρεσκαρισμένο» και οσονούπω κατακόκκινο φαληρικό στάδιο, άνοιξε τις πύλες του για να δεχθεί τους ανυπόμονους για μπασκετικό Ολυμπιακό, φίλους του συλλόγου.

Οι Πειραιώτες μετέτρεψαν τον αγώνα με την Ντουμπάι BC το βράδυ της Παρασκευής (10/10) σε… πάρτι. Εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου, με τον κόσμο στις κερκίδες να παίζει τον δικό του σημαντικό ρόλο στο θετικό πρόσημο που έκλεισαν οι «ερυθρόλευκοι» την δεύτερη ευρωπαϊκή τους εβδομάδα.

Παρά τις ηχηρές απουσίες της, η παρέα του Βεζένκοφ και του Μιλουτίνοφ έβαλε από νωρίς τον κόσμο στην εξίσωση, ζεσταίνοντάς τον. Και εκείνος στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων.

Η κάμερα της Euroleague έπιασε τους φιλάθλους σε κατάσταση έκστασης, κυκλοφορώντας στα social media της ένα πολύ όμορφο και δυνατό από μόνο του βίντεο. Ακόμα και χωρίς ήχο. Άλλωστε, όπως έχουν πει αρκετοί, μία εικόνα ισούται συχνά με χίλιες λέξεις.

Το ΣΕΦ θα αποτελέσει το… άντρο του Ολυμπιακού στα επόμενα παιχνίδια αφού θα δώσει 5 από τα επόμενα έξι ευρωπαϊκά, στο «σπίτι» του.