Ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του σπουδαία ματς στη Euroleague, αλλά και ένα πολύ απαιτητικό πρόγραμμα, μέχρι το τέλος της regural season.

Τεράστια νίκη για τον Παναθηναϊκό. Οι «πράσινοι» μπόρεσαν να κερδίσουν στην 32η αγωνιστική της Euroleague, κάνοντας την ανατροπή απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα (20/03, 82-74).

Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Κέντρικ Ναν, που στα τελευταία λεπτά έκανε τρομερά πράγματα. Ο Αμερικανός γκαρντ είχε 19 πόντους, με τους περισσότερους να έρχονται στο φινάλε.

Από κοντά του και ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, που τελείωσε τον αγώνα έχοντας 20 πόντους.

Πλέον, το «τριφύλλι» είναι στο 18-14, μαζί με άλλες τέσσερις ομάδες και η «μάχη» για την 6άδα θα είναι μεγάλη.

Ο Παναθηναϊκός έχει μία σειρά από «τελικούς» μπροστά του αν θέλει και ο ίδιος να μην «μπλέξει» με τη διαδικασία των Play Ins ή να «παίξει» ακόμα και την πρόκρισή του.

Έξι πολύ σημαντικά ματς απομένουν για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν, με τα περισσότερα εξ αυτών να είναι και κρίσιμα.

Η αρχή θα γίνει σε λίγες ημέρες σε ουδέτερη έδρα απέναντι στην Dubai BC (24/03, 18:00). Μία ομάδα, που παλεύει για την είσοδό της στην 10άδα και δεδομένα θα ψάξει τη νίκη απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Παράλληλα και το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι «φωτιά», αφού οι «πράσινοι» θα παίξουν μονάχα με ομάδες που είναι εντός 10άδας και έχουν παρόμοιους στόχους με εκείνους.

Επομένως, καταλαβαίνει κανείς πως περιθώρια για λάθη δεν υπάρχουν.

Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού, μέχρι το τέλος τη regural season:

Dubai BC – Παναθηναϊκός (24/03, 18:00)

Παναθηναϊκός – Μονακό (27/03, 21:15)

Χάποελ Τελ Αβίβ – Παναθηναϊκός (02/04, 20:00)

Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός (07/04, 21:30)

Βαλένθια – Παναθηναϊκός (09/04, 21:30)

Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές (17/04, 21:25)