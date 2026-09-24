Ο Ολυμπιακός ξεκινάει το «ταξίδι» του στη Euroleague και ελπίζει η αναμέτρηση με την Μπασκόνια (24/09, 21:30) να λειτουργήσει ως «οιωνός» κατάκτησης!

Το «ταξίδι» για την υπεράσπιση του «στέμματος» στη Euroleague ξεκινάει σε λίγες ώρες. Ο Ολυμπιακός έχει πάει στην Ισπανία για την πρώτη του «αποστολή» απέναντι στην Μπασκόνια (24/09, 21:30).

Σε ένα ματς που οι «ερυθρόλευκοι» θα κάνουν πρεμιέρα ως πρωταθλητές Ευρώπης, μετά τον περασμένο τους τίτλο στο Telekom Center Athens.

Απέναντι σε μία ομάδα που έχουν «χτίσει» μία… περίεργη παράδοση, όταν στο φινάλε φτάνουν στην κατάκτηση της Euroleague.

Ο Γκαλμπιάτι έλυσε το «μυστήριο» της Μπασκόνια ενόψει Ολυμπιακού (video) Παραμονή της πρεμιέρας της Euroleague απέναντι στον Ολυμπιακό κι ο κόουτς Γκαλμπιάτι έδωσε απάντηση στο μεγάλο ερώτημα.

«Οιωνός» κατάκτησης Euroleague;

Πλέον, οι Πειραιώτες έχουν φτάσει στα τέσσερα ευρωπαϊκά τρόπαια στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Τα δύο από αυτά ή αλλιώς το 50% εξ αυτών έχουν και την ίδια «αφετηρία»! Ποια είναι αυτή; Οι αναμετρήσεις με την Μπασκόνια.

Στο μακρινή σεζόν 2012-13, ο Ολυμπιακός ξεκινούσε τη «διαδρομή» για το back to back, μετά την επική ανατροπή στον τελικό της Κωνσταντινούπολης, απέναντι στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας.

Το πρώτο του «εμπόδιο» ήταν η Μπασκόνια, που τότε ονομαζόταν: Λαμποράλ Κούτσα. Τελικά, οι «ερυθρόλευκοι» μπόρεσαν να πάρουν τη νίκη στο ΣΕΦ και στο τέλος σήκωσαν τη βαρύτιμη κούπα στον ουρανό του Λονδίνου.

Την περασμένη σεζόν και πάλι η ομάδα από τη Βιτόρια ήταν η πρώτη ομάδα που ήθελε να βάλει «στοπ» στους Πειραιώτες. Ωστόσο, και πάλι δεν τα κατάφερε και στο τέλος της σεζόν ο Ολυμπιακός πήρε ξανά τη Euroleague!

EuroLeague Champs are back on the road! ✈️🔥



📍 Destination: Vitoria

⁰🎯 Mission: EuroLeague Game 1



Our first Together We Fly of the season! 🔴⚪️✈️#OlympiacosBC #TogetherWeFly #WeAreOlympiacos pic.twitter.com/R33neULGz2 — Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) September 23, 2026

Κι όμως, οι μισές μεγάλες επιτυχίες των «ερυθρολεύκων» στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση έχουν την ίδια «αφετηρία». «Οιωνός» ή απλά σύμπτωση;

Κανείς δεν ξέρει, αλλά η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα κάνει πρεμιέρα απέναντι σε μία ομάδα που έχει φέρει πολύ «γούρι».