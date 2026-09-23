Παραμονή της πρεμιέρας της Euroleague απέναντι στον Ολυμπιακό κι ο κόουτς Γκαλμπιάτι έδωσε απάντηση στο μεγάλο ερώτημα.

Στη χώρα των Βάσκων απέναντι στη Μπασκόνια ξεκινά τις υποχρεώσεις του ο Ολυμπιακός στη σεζόν της υπεράσπισης των κεκτημένων του σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Οι «ερυθρόλευκοι» έπειτα από την οριακή απώλεια του νεοσύστατου Euroleague Super Cup, μπήκαν ξανά στο αεροπλάνο το απόγευμα της 23ης του Σεπτέμβρξη, για την Ισπανία αυτή τη φορά. Με 13 παίκτες αποστολή και τους νεαρούς Πλώτα, Μπουρνελέ και Νετζήπογλου εκτός .

Ο κόουτς Μπαρτζώκας συμπεριέλαβε κανονικά τον Νίκολα Μιλουτίνοφ σε αυτή παρότι δεν αγωνίστηκε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και μένει να φανεί κατά πόσον θα τον συμπεριλάβει και στη 12άδα, αν και εφόσον πάρει το πράσινο φως από το ιατρικό επιτελείο.

Συνεπώς οι «ερυθρόλευκοι» ταξίδεψαν με τους ΜακΙντάιρ, Μοντέρο, Τζόζεφ, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Ουόρντ, Βεζένκοφ, Παπανικολάου, Εντζάι, Καραγιαννίδη, Χολ, Τζόουνς και Μιλουτίνοφ στη σύνθεσή τους.

Από την άλλη, πρώτος αντίπαλος για τους Πειραιώτες η απρόβλεπτη και ως γνωστόν ικανή για το καλύτερο και το χειρότερο Μπασκόνια του κόουτς Γκαλμπιάτι. Ο Ιταλός τεχνικός που κέρδισε το διαβατήριο της παραμονής μετά την περσινή κατάκτηση του Κυπέλλου και ο οποίος όπως έκανε γνωστό στις δηλώσεις του στα Media το πρωί της Τετάρτης (23/4) στη Fernando Buessa Arena, δεν μπορεί να υπολογίζει στον Άλεξ Λεν.

Ο Ουκρανός πρώην ΝΒΑερ σέντερ αποκτήθηκε πριν από λίγες ημέρες από τη Μπασκόνια, πέρασε τις ιατρικές εξετάσεις ωστόσο κουβαλάει τραυματισμό στο πόδι και δεν είναι σε καλή κατάσταση. Γι’ αυτό τον λόγο και οι Βάσκοι εξετάζουν το ενδεχόμενο αποδέσμευσής του και εκ νέου μεταγραφικής κίνησης μιας και έχουν μείνει άδειοι στις θέσεις των ψηλών, εκτός του Κένεθ Φαρίντ.

🏀 #Baskonia sigue sin contar con Alex Len



🎙️ Galbiati dice que el club es el que tiene que dar explicaciones



📌 Mañana ante Olympiacos estarán los mismos 12 jugadores de Badalona pic.twitter.com/0mMm0yliU1 — RV Kirolak (@RVKirolak) September 23, 2026

Πιο συγκεκριμένα, όταν ρωτήθηκε για τη 12άδα της πρεμιέρας με τον Ολυμπιακό είπε «το ίδιο ρόστερ», αναφερόμενος στον ημιτελικό με τη Μπανταλόνα για το ισπανικό Σούπερ Καπ ενώ έριξε το «μπαλάκι» στη διοίκηση αναφορικά με τις εξηγήσεις για τον Άλεξ Λεν. Το στάτους του οποίου είναι στην καλύτερη… μετέωρο στην Μπασκόνια.