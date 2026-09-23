Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς δεν ξεχώρισε τον Παναθηναϊκό αναφερόμενος στις δυσκολίες και τα εμπόδια της προετοιμασίας, βγάζοντας τους συναισθηματισμούς στην… άκρη πριν την πρεμιέρα με την Παρί.

Η πρώτη – από τις πολλές που θα ακολουθήσουν – Media Day της σεζόν πριν από κάθε ματς της Euroleague ολοκληρώθηκε, με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς στην ώρα του.

Ο Σέρβος τεχνικός, λάτρης ως γνωστόν των κανόνων, έδωσε την εντολή για να ανοίξουν οι πόρτες στην κεντρική αρένα του Telekom Center Athens ακριβώς την ώρα που είχαν ενημερωθεί οι εκπρόσωποι των Μέσων να βρίσκονται εκεί.

Αναλυτικότερα τα όσα ανέφερε μπροστά στις κάμερες ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς πριν την πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στη σεζόν 2026-27 απέναντι στην Παρί (24/9, 21:15).

«Η κατάσταση στην προετοιμασία ήταν όπως ήταν με τραυματίες και παίκτες στις Εθνικές ομάδες. Αλλά είμαστε καλά. Παίξαμε και κάποια φιλικά παιχνίδια. Είμαι πολύ χαρούμενος από τον τρόπο που παλέψαμε και αυτό είναι το πιο σημαντικό.

Φυσική η ομάδα πρέπει να συνεχίσει να δουλεύει. Όλοι μαζί κάναμε προπονήσεις δέκα μέρες, δίχως να υπολογίζω τους τραυματίες. Το ίδιο συνέβη με εμάς όπως και με όλες τις άλλες ομάδες της Euroleague. Και θα ήθελα να το τονίσω αυτό και να το αναφέρω. Κανείς δεν είναι 100% έτοιμος, έχουμε παιχνίδια μπροστά μας και στους παίκτες αρέσουν τα ματς περισσότερο από τις προπονήσεις.

Πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε ότι καλύτερο μπορούμε. Δεν συμφωνώ με την λέξη «πρέπει». Πρέπει να κερδίσουμε ή να χάσουμε, απλά δεν υπάρχει αυτό. Είναι ένα παιχνίδι μπάσκετ, πρέπει να προετοιμάσουμε τους εαυτούς μας και να παλέψουμε όπως το τελευταίο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ».

Όσον αφορά την Παρί, με την οποία ο Παναθηναϊκός κάνει πρεμιέρα, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς τόνισε ότι… «φυσικά και έχουμε κάνει το σκάουτίνγκ μας. Έχουμε αρκετές πληροφορίες για εκείνους, έχουμε παρακολουθήσει όλα τους τα παιχνίδια. Σχεδόν όσα έδωσαν στην προετοιμασία τους αλλά και στο Super Cup της Γαλλίας.

Έχουν έναν καινούργιο προπονητή, αρκετούς καινούργιους παίκτες. Ένα σύστημα πάνω κάτω το ίδιο με το οποίο έπαιξε η Παρί τα τελευταία δύο χρόνια. Πηγαίνει πολύ στο τρανζίσιον, παίρνουν πολλά τρίποντα μέσα στο παιχνίδι, επιθετικά ριμπάουντ και παγίδες στην άμυνα. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι γι’ αυτό.»

Αναφορικά με τους τραυματίες και την κατάσταση αυτών, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς ανέφερε ότι… «ο Ρογκαβόπουλος προπονείται από τη Δευτέρα και ο Μωραϊτης θα είναι διαθέσιμος» ενώ δεν είχε να δώσει κάποιο άλλο νέο αναφορικά με την κατάσταση των υπόλοιπων τραυματιών.

«Δεν ξέρουμε ακόμα, δεν έχουμε ακόμα κάποια καλά νέα παρά μόνο να σας πω ότι δεν είναι σε θέση να προπονηθούν με την ομάδα. Χρειάζονται χρόνο, το πόσο θα το δούμε.»

Μεταξύ άλλων, ο ζωντανός θρύλος της ομάδας που επέστρεψε για μία δεύτερη εξίσου πετυχημένη θητεία, ρωτήθηκε από Γάλλο συνάδελφο για το γαλλικό παρεάκι του Παναθηναϊκού, με τον ίδιο να τονίζει ότι «όταν χτίζουμε μία καινούργια ομάδα, δεν το σκεφτόμαστε αυτό. Παρά μόνο θέλουμε καλούς παίκτες. Επειδή ακριβώς μιλούν και την ίδια γλώσσα, νομίζω ότι έχουν ξεχωριστή σύνδεση. Είναι εδώ όμως επειδή είναι καλοί παίκτες όχι επειδή είναι Γάλλοι, σημειώσε για τους Λεσόρ, Γιαμπουσέλε, Φαλ και Φρανσίσκο + τον Μπαντιό που μιλάει την ίδια γλώσσα.».

Όταν ρωτήθηκε ο Ομπράντοβιτς για το κατά πόσον ο Παναθηναϊκός παραμένει ενεργός στην αγορά, είπε ότι… «αυτή είναιι μία ερώτηση που θα ακούγεται όλη τη σεζόν. Εξερτάται από την κατάσταση λοιπόν. Αυτή τη στιγμή το σκεφτόμαστε λίγο αλλά για την ώρα, τίποτα.»

«Για τον καθέναν από εμάς, το πρώτο παιχνίδι της σεζόν είναι πάντα ξεχωριστό. Ναι, ήρθα εδώ μετά από τόσα χρόνια αλλά μέχρι εκεί. Τα επί προσωπικού ζητήματα δεν είναι ποτέ σημαντικά. Η δουλειά μου είναι να προετοιμάσω την ομάδα και να είναι έτοιμη για την Παρί.»