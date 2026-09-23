Σε «πράσινο» μουντ μπαίνει εκ νέου ο Κέντρικ Ναν που επιστρέφει στην Ελλάδα και τον Παναθηναϊκό αφού… έλιωσε στην προπόνηση.

Δεν περίμενε κανείς ένα βίντεο στα σόσιαλ μίντια ή μία αφήγηση, για να βεβαιωθεί περί της ανταγωνιστικής φύσης του Κέντρικ Ναν. Αυτό το γεγονός είναι πασιφανές και αδιαμφησβήτητο από την πρώτη μέρα που πάτησε το πόδι του στην Ελλάδα.

Προπονείται (σκληρά) και προσπαθεί ούτως ώστε να παρουσιάζει την καλύτερη εκδοχή του εαυτού του. Κι αυτό τον έχει κάνει απόλυτο σταρ στον Παναθηναϊκό και το ευρωπαϊκό μπάσκετ εν γένει.

Ο τραυματισμός του Κέντρικ Ναν (ρήξη έσω μηνίσκου στο δεξί γόνατο), τον κράτησε στην πατρίδα του για μεγαλύτερο διάστημα, δουλεύοντας εντατικά για την επάνοδό του. Αυτός ήταν άλλωστε και ο λόγος της παράτασής επιστροφής του στην Ελλάδα, η οποία πλέον μετράει… ώρες.

Ο Κέντρικ Ναν επιστρέφει στους «πράσινους» μετρώντας αντίστροφα και για το come back του στη δράση αφού πρώτα πέρασε πολλές μα πολλές ώρες δουλειάς στο γήπεδο με τον Σταν Ρέμι. Εδώ και χρόνια προπονητή ατομικής βελτίωσης με πασίγνωστους απόφοιτους από εκείνον όπως ο Ντουέιν Ουέιντ, ο Αντρέ Ντράμοντ, ο Κρις Μπος ή και εν ενεργεία αθλητές. Σαν τον Σέξτον και τον Άντονι Έντουαρντς που δουλεύουν μαζί του κατά τη διάρκεια της offseason για να βελτιώσουν πράγματα στο παιχνίδι τους και να παρουσιαστούν ακόμα πιο βελτιωμένοι την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Έτσι συμβαίνει κάθε καλοκαίρι και με τον Κέντρικ Ναν που ανεβάζει στροφές για να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό όσο νωρίτερα γίνεται στην εκκίνηση της σεζόν 2026-27.

Ο Αμερικανός γυμναστής μάλιστα αποχαιρέτησε τον σούπερ σταρ του «τριφυλλιού» με ένα βίντεο από τις προπονήσεις τους αλλά και ένα μήνυμα που περίμεναν εδώ και μέρες οι φίλοι της ομάδας. « Your killa is back»…