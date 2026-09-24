Ο Παναθηναϊκός ξεκινάει τη νέα εποχή Ζέλικο Ομπράντοβιτς στη Euroleague. Σε μία «αφετηρία», που κάθε σεζόν έχει -σχεδόν- πάντα το ίδιο αποτέλεσμα!

Λίγες ώρες μόνο έμειναν. Ο Παναθηναϊκός ξεκινάει το «ταξίδι» του στη Euroleague, σε μία νέα εποχή. Ο Εργκίν Αταμάν είπε «αντίο» το καλοκαίρι και στη θέση του ήρθε ένας παλιός γνώριμος.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, έπειτα από 14 χρόνια απουσίας γύρισε σε έναν πάγκο, όπου «μεγαλούργησε» στο μεγαλύτερο μέρος της προπονητικής του καριέρας.

Από το 1999 έως και το 2012 ήταν μία από τις «σταθερές» του «τριφυλλιού», που μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα κατέκτησε πέντε τρόπαια της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Όμως, αυτά ανήκουν στο παρελθόν, αφού ξεκινάει από μία διαφορετική «αφετηρία», με στόχο να επαναφέρει τον Παναθηναϊκό στις επιτυχίες.

Και αν «επιβεβαιωθεί» τα όσα έκανε στην προηγούμενη θητεία του -μάλλον- θα κάνει πρεμιέρα με το… δεξί.

Η «αφετηρία» του Παναθηναϊκού έχει -σχεδόν- πάντα το ίδιο αποτέλεσμα

Από το 1999 έως το 2012 μιλάμε για 13 διαφορετικές πρεμιέρες στη Euroleague. Παιχνίδια που «κρύβουν» αρκετές «παγίδες», αλλά ο Ζέλικο Ομπράντoβιτς έχει καταφέρει να τις ξεπεράσει.

Κι αυτό, γιατί στο βιογραφικό του έχει μονάχα μία ήττα! Αυτό έγινε τη σεζόν 2003-04, όταν και ηττήθηκε στη Λιθουανία από τη Ζαλγκίρις Κάουνας.

Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, αν εξαιρέσουμε και τη σεζόν 2000-01, που ο Παναθηναϊκός έπαιζε στη SuproLeague, όταν και έχασε από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας.

Τις άλλες φορές κατά σειρά οι: Ζαλγκίρις Κάουνας, Σκίπερ Μπολόνια, Μπούντουσνοτς, Ουνικάχα Μάλαγα, Φενέρμπαχτσε, Μπανταλόνα, Ρόμα, ξανά Ζαλγκίρις Κάουνας, Αρμάνι Μιλάνο, Βαλένθια και ξανά Ουνικάχα Μάλαγα έχασαν από τους «πράσινους» σε πρεμιέρα!

Και το πιο απίστευτο; Εντός έδρας παραμένουν «αγρατζούνιστοι» στην εποχή Ζέλικο Ομπράντοβιτς, με το επόμενο «εμπόδιο» να είναι η Παρί (24/09, 21:15) σε λίγες ώρες!