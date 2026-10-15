Με τα καλύτερα λόγια για τον πολυσχιδή Ολυμπιακό, μίλησε ο κόουτς Σέκουλιτς πριν από την αναμέτρηση των δύο ομάδων.

Αποστολή στη Βαρκελώνη: Μάνος Φυρογένης

Στην ποιότητα που διαθέτει επιθετικά ο Ολυμπιακός και την πλειάδα «όπλων» του, στάθηκε ο κόουτς Σέκουλιτς στις καθιερωμένες δηλώσεις του μια μέρα πριν από αναμέτρηση της Euroleague.

Ο προπονητής της Μπαρτσελόνα και τεχνικός της Σλοβενίας στην κατάκτηση του Ευρωμπάσκετ 9 χρόνια πριν, δεν ξεχώρισε κάποιον «ερυθρόλευκο» αφού… «αν εστιάσεις στον Μοντέρο ή τον Φουρνιέ, θα βρουν τρόπο να σε τιμωρήσουν», είπε χαρακτηριστικά.

Ο τεχνικός των «μπλαουγκράνα» δεν βλέπει κάποια διαφορά ως προς την αντιμετώπιση του παιχνιδιού από πλευράς Ολυμπιακού έτσι όπως ολοκληρώθηκε εκείνο με τη Βαλένθια, ενώ τόνισε ότι μονάχα ο Γιοάν Μακουντού δεν θα είναι διαθέσιμος ενώ ο Τζάστιν Μινάγια, θα προσπαθήσει να προπονηθεί και θα αποτελέσει απόφαση της τελευταίας στιγμής η συμμετοχή του.

Αναφορικά με τη δική του ομάδα σημείωσε ότι πρέπει να βελτιωθεί στο κομμάτι της αμυντικής επικοινωνίας, κρατώντας παρόλα αυτά τη συμπεριφορά των παικτών του στις δύσκολες στιγμές μιας αναμέτρησης. Κάτι που εξήρε.

Παράλληλα δεν έκρυψε ότι περιμένει περισσότερα στην επίθεση από τον Μπριθουέλα, στον οποίο εστιάζουν οι αντίπαλες άμυνες ενώ δεν παρέλειψε να τονίσει ότι το μπάσκετ δεν είναι μόνο το σκοράρισμα. Αλλά όλα αυτά τα μικρά πράγματα που ζητάει ο προπονητής από κάθε παίκτη, προσπαθώντας να πάρει το μάξιμουμ βάσει χαρακτηριστικών και δυνατοτήτων.

Η Μπαρτσελόνα έχει 3-2 ρεκόρ στην εκκίνηση της σεζόν στην Ευρωλίγκα, παρουσιάζοντας κάποια σημάδια πτώσης στην απόδοσή της στα τελευταία λεπτά του ματς. Και έλλειψης συγκέντρωσης. Κάτι το οποίο χρίζει άμεσης βελτίωσης όπως είπε ο κόουτς Σέκουλιτς αλλά «για να φτάσουμε στο σημείο να είμαστε ανταγωνιστικοί με τον Ολυμπιακό και να διεκδικήσουμε τις πιθανότητές μας στο τελευταίο πεντάλεπτο, πρέπει να έχουμε φτάσει ως εκεί.»

Αναλυτικότερα όσα είπε για τους Πειραιώτες και τους σπουδαίους τους παίκτες…

«Δεν είναι μόνο ο Μοντέρο. Είναι σπουδαία ομάδα σε όλες τις θέσεις. Έχουν πολύ καλούς παίκτες και φυσικά αν προσπαθήσεις να εστιάσεις ξεχωριστά στον Μοντέρο ή τον Φουρνιέ, θα προσπαθήσουν να ανταποκριθούν και να μας τιμωρίσουν στην άλλη πλευρά του παρκέ ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Οπότε δεν έχει να κάνει μόνο με τον Μοντέρο αλλά με την ομάδα μας η οποία πρέπει να είναι άριστη σε αυτό το ματς γιατί έχουν πολλούς, πάρα πολλούς τρόπους να σκοράρουν.

«Πρέπει να κάνουμε το τέλειο παιχνίδι αμυντικά», είπε ο κόουτς Σέκουλιτς της Μπαρτσελόνα, αναφερόμενος στο επερχόμενο με τον Ολυμπιακό.



Για τους @betarades στη Βαρκελώνη #olympiacosbc pic.twitter.com/7hbNiONyhF — Manolis Fyrogenis (@MFyrogenis) October 15, 2026

Δεν νομίζω ότι η κατάληξη του ματς με τη Βαλένθια αλλάζει κάτι, δεν πιστεύω σε αυτά. Όπως είπα, έχουν μία πολύ καλή ομάδα, σπουδαίους παίκτες και έναν τρομερό προπονητή. Και ξέρουν ακριβώς τον λόγο που ήρθαν εδώ και ποια είναι η αποστολή τους.

Δεν πιστεύω ότι θα είναι χαλαροί ή θα μας υποτιμήσουν. Θα παίξουν με όλες τους τις δυνάμεις γιατί θεωρώ ότι κάθε ματς είναι σημαντικό, τόσο για εκείνους όσο και για μας. Δεν βλέπω κάποια διαφορά σε εκείνους ως προς την αντιμετώπιση αν έχαναν ή τώρα που κέρδισαν.»