Ματίας Λεσόρ και Όλεκ Μπαλτσερόφσκι κατέκτησαν μαζί την Ευρωλίγκα και από τότε έχουν χτίσει μαζί μία σχέση ισχυρή.

Ο άνθρωπος που ξέρει να βρίσκεται στη κατάλληλη ομάδα, την κατάλληλη στιγμή. Αυτός είναι ο Όλεκ Μπαλτσερόφσκι ο οποίος κουβαλάει μαζί του τη φήμη του… Μίδα. Πρωταθλητής και Κυπελλούχος Ευρώπης τα τελευταία χρόνια και στις τρεις πιο μεγάλες διοργανώσεις, ευελπιστεί η Μπαρτσελόνα ότι θα «γευτεί» κι εκείνη κάτι από όλα αυτά.

Ο Πολωνός σέντερ μετά το διετές πέρασμά του από τη Μάλαγα και την κατάκτηση του BCL στην Αθήνα, πήρε μεταγραφή για το υψηλότερο επίπεδο ξανά. Η Μπαρτσελόνα τον κάλεσε, εκείνος αποδέχθηκε την πρόκληση κι έτσι ανήκει και πάλι στους κόλπους της Euroleague.

Παραμονές του αγώνα με τον Ολυμπιακό για την 6η αγωνιστική της Euroleague, o Όλεκ Μπαλτσερόφσκι εκπροσώπησε τους παίκτες των «μπλαουγκράνα» στις καθιερωμένες δηλώσεις στα (ισπανικά) Media, με το Ole.gr και τους Betarades να βρίσκονται ανάμεσά τους.

Και αφού απάντησε στους συναδέλφους από την Ιβηρική, κλήθηκε να σχολιάσει και για λογαριασμό του ελληνικού μέσου την επάνοδο του Ματίας Λεσόρ. Με τον οποίο μοιράστηκαν τη θέση του σέντερ τη χρονιά που ο Παναθηναϊκός έραψε το έβδομο αστέρι του.

Και όπως φάνηκε και από τα λεγόμενά του, η εικόνα του υγιή και επιδραστικού ξανά Ματίας Λεσόρ, τον χαροποιεί και μάλιστα ιδιαίτερα…

«Είμαι πραγματικά χαρούμενος γι’ αυτόν, τον Ματίας. Το να τον βλέπω δηλαδή να έχει γυρίσει και να κάνει τα δικά του. Δεν ήταν σε θέση να παίξει για αρκετό καιρό όμως το να τον βλέπω να είναι καλά, σε καλή κατάσταση και να παίζει στο επίπεδο που ήταν πριν τον τραυματισμό, είναι πολύ όμορφο. Και ο Παναθηναϊκός παίζει σπουδαία οπότε χαίρομαι γι’ αυτόν», ανέφερε χαρακτηριστικά.