Ο Γιώργος Μπαρτζώκας κλήθηκε να μιλήσει για την υπόθεση Τάιλερ Ντόρσεϊ, στη Media Day του Ολυμπιακού, για το ματς με την Μπαρτσελόνα (16/10, 21:30).

Σαν… βόμβα έσκασε το θέμα Τάιλερ Ντόρσεϊ, για τον Ολυμπιακό.

Ο Ελληνοαμερικανός γκαρντ, με το που έφτασε η ομάδα του στη Βαρκελώνη, «ξέσπασε» με ένα σχόλιο στα social media του Amerikanos24, για τον χρόνο συμμετοχής του.

Αμέσως, οι Πειραιώτες τον έθεσαν εκτός ομάδας, ο ίδιος πήρε τον δρόμο της επιστροφής για την Αθήνα και το μέλλον του είναι στον «αέρα».

Κι όλα αυτά, ενώ σε λίγες ώρες υπάρχει η αναμέτρηση με την Μπαρτσελόνα (16/10, 21:30), για την 6η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στη Media Day του Ολυμπιακού ρωτήθηκε για την συγκεκριμένη υπόθεση.

Ωστόσο, δεν θέλησε να δώσει μεγαλύτερες εκτάσεις στο θέμα, αναφέροντας που είναι συγκεντρωμένος, σε όσους παίκτες έχει στη διάθεσή του.

Αναλυτικά, τι είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:

«Ξέρετε, πάνω κάτω, δεν μιλάω ποτέ άσχημα για όποιον έχει φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού και δεν θα το κάνω και τώρα. Να καταλάβουμε ότι πάνω από όλα είναι η ομάδα και εγώ πρέπει να το πρεσβεύω περισσότερο από όλους. Θα ασχοληθώ προφανώς με αυτούς που είναι εδώ. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και θα δούμε τις εξελίξεις στις οποίες δεν υπαγορεύονται από μένα, αλλά από τη διοίκηση».