Τι δήλωσε ο Ρισόν Χολμς μετά την άφιξή του στην Ελλάδα, ως παίκτης του Παναθηναϊκού. Οι ατάκες για τον Ναν & η αγάπη του κόσμου.

Ο Ρισόν Χολμς έφτασε στην Ελλάδα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού. Ο Αμερικανός σέντερ ήταν φανερά χαρούμενος για την θετική έκβαση της υπόθεσης και την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

Στις πρώτες του δηλώσεις, αναφέρθηκε στην αγάπη που έλαβε από τον κόσμο, αλλά και τον ρόλο του Κέντρικ Ναν.

Προφανώς, έστειλε και το δικό του μήνυμα στους φίλους του Παναθηναϊκού, τονίζοντας τι άλλο; Μα φυσικά, τη διάθεσή του για την κατάκτηση της 8ης Euroleague της ιστορίας του!

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Ρισόν Χολμς:

«Δεν το περίμενα. Από το αεροπλάνο δεν περίμενα τέτοια αγάπη. Δεν το έχω ζήσει ποτέ ξανά αυτό και ανυπομωνώ να ανταποδώσω την αγάπη στοπ παρκέ. Δεν έχω ζήσει ποτέ ξανά κάτι τέτοιο και το εκτιμώ».

Για το αν μίλησε με τον Ναν:

«Είμαστε από το ίδιο μέρος και προπονηθήκαμε μαζί. Μου μίλησε για αυτό. για την αγάπη, τους οπαδούς, τις προσδοκίες για τις νίκες. Ήταν δύσκολο να πω όχι στον Παναθηναϊκό».

Για το αν ο Παναθηναϊκός είναι ο τρόπος του για να γυρίσει στο ΝΒΑ:

«Ειμαι για να κερδίσω. Με ήθελαν και μου το έδειξαν. Έδειξαν αγάπη από την πρώτη στιγμή και θα παλέψω για αυτό».

Για τον κόσμο:

«Είναι απερίγραπτο. Δεν έχω ζήσει κάτι τέτοιο. Ανυπομονώ να πατήσω παρκέ και να ανταποδώσω την αγάπη».

Για το αν μίλησε με τον Γκραντ:

«Δεν έχω μιλήσει με τον Γκραντ ακόμη. Δουλέψαμε μαζί όταν ήταν να μπούμε στο ντραφτ. Ανυπομονώ να τον δω».

Για το ποιο ήταν το σημείο κλειδί στο να πει το «ναι» στον Παναθηναϊκό:

«Ο τρόπος που με προσέγγισαν. Με ήθελαν εδώ και το έδειξαν. Ήθελα να μου το δείξουν. Είναι ένα μεγάλο κλαμπ και χαίρομαι που είμαι μέλος της κληρονομιάς».

Για το αν μίλησε με τον Αταμάν:

«Μίλησα για λίγο με τον Άταμαν. Θα μιλήσουμε περισσότερο τώρα που είμαι εδώ».

Για το μήνυμά του προς τον κόσμο:

«Είμαι έτοιμος για να παλέψω. Πάμε για το 8ο!»

Για την ατμόσφαιρα στο ΟΑΚΑ:

«Έχω δει βίντεο και φαίνεται απερίγραπτο. Περιμένω να το ζήσω από κοντά».