Ο Ολυμπιακός κυριάρχησε απόλυτα της Φενέρμπαχτσε διότι την έβγαλε από τη νόρμα της, παίρνοντας πολλά πράγματα από παίκτες που ο φωτεινός πίνακας δεν φανερώνει μονομιάς.

«Δεν τους αφήσαμε να ανασάνουν» είπε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ στους Betarades λίγες στιγμές μετά την ολοκλήρωση της κυριαρχικής εμφάνισης του Ολυμπιακού απέναντι στη Φενέρμπαχτσε στον ημιτελικό του Final Four της Αθήνας.

Οι «ερυθρόλευκοι» βρέθηκαν ένα βήμα τουλάχιστον μπροστά από κάθε τι που οι Τούρκοι επιχειρούσαν να βγάλουν, όντας ιδιαίτερα «διψασμένοι» αλλά και διαβασμένοι. Και ως γνωστόν, στο μπάσκε τοι αριθμοί λένε εκτός συγκλονιστικού απροόπτου πάντα την αλήθεια.

Ο Ολυμπιακός που καλπάζει προς την κατάκτηση του 4ου ευρωπαϊκού του τροπαίου, υποχρέωσε την ομάδα του Σάρας να βγει από τα στεγανά της και το παιχνίδι της με την άμυνά του αφού πήρε άριστα δέκα στον τομέα αυτό.

Πως; Διακόπτοντας το παιχνίδι από μέσα προς τα έξω. Κάπως έτσι ο Ολυμπιακός χάλασε τις ισορροπίες και τις αποστάσεις των Τούρκων, οδηγώντας τους σε πολλά περισσότερα του συνηθισμένου και μέσου όρου τους σουτ.

Η Φενέρμπαχτσε των κάτω από 26 τρίποντα ανά ματς καθόλη τη διάρκεια της σεζόν, επιχείρησε 36 στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Απόροια της κατέθυνσης που τους έδωσαν οι «ερυθρόλευκοι». Και τα περισσότερα εξ’ αυτών ήταν μαρκαρισμένα. Για την ακρίβεια και σύμφωνα με το Hudlinstat οι παίκτες της Φενέρμπαχτσε σούταραν 55 από τις 62 συνολικά προσπάθειες που είχαν εντός παιδιάς, με ένα χέρι απλωμένο μπροστά στο πρόσωπό τους.

Την ίδια ώρα που τα 26 δίποντα που εκτέλεσε, ήταν τα λιγότερα από κάθε άλλο φετινό παιχνίδι της μέχρι πρότινος πρωταθλήτριας Ευρώπης.

Μιλουτίνοφ και Παπανικολάου όπως λέμε… μπετόν

Με το πέρασμα των χρόνων και την εξέλιξη της τεχνολογίας, τα πιο χρήσιμα advanced stats έχουν δώσει τη θέση τους στο παλιό ορθό κοφτό «πόσους πόντους έβαλες». Και πολλές φορές, άλλα στοιχεία της στατιστικής μπορούν να εξελιχθούν σε πιο σημαντικά νούμερα συγκριτικά με το σκοράρισμα.

Ο Ολυμπιακός στον ημιτελικό με τη Φενέρμπαχτσε μπήκε στα παπούτσια της κορυφαίας άμυνας του θεσμού και την κράτησε στους 61 μόλις πόντους, αφού άπαντες (σχεδόν) στο «ερυθρόλευκο» στρατόπεδο ακολούθησαν κατά γράμμα το πλάνο, όντας απόλυτα συγκεντρωμένοι σε αυτό.

🤯Big win for @Olympiacos_BC in the semifinals of the 2026 #F4Glory against Fenerbahçe.



Two key players who shared the court for just 12.5 minutes, but… 😱👇 pic.twitter.com/Yx1i5kERxK — Clutch Data (@clutchdata_) May 23, 2026

Όπως για παράδειγμα οι Νίκολα Μιλουτίνοφ και Κώστας Παπανικολάου που εκτελεστικά μπορεί να έμειναν χαμηλά (6 πόντοι συναισφοράς στους 79 συνολικά του ημιτελικού), πλην όμως στο αμυντικό σκέλος ήταν απροσπέλαστοι.

Πιο συγκεκριμένα και με τους δυο παίκτες στο παρκέ (12.5 λεπτά), ο Ολυμπιακός είχε το αστρονομικό 45.5 Deffensive rating (πόντοι που δέχεται ανά εκατό κατοχές) την ίδια ώρα που με έναν ή κανέναν εντός των 4 γραμμών, μέτρησε 110.9. Αρκετά αποδοτικός βέβαια αριθμός και αυτός.

Όλα αυτά για έναν Ολυμπιακό που είχε 68.1 Net Rating με Παπανικολάου και Μιλουτίνοφ στην πεντάδα (-0.7 χωρίς αυτούς τους δύο), επιτρέποντας και μόλις 10% ποσοστό ευστοχίας στα δίποντα στους αντιπάλους. Χωρίς έναν εκ των δύο ή και τους δύο, το ποσοστό έφτασε στο 75% των Τούρκων ενώ εκείνο του Ολυμπιακού κυμάνθηκε λίγο κάτω από το 43%.

Αν δεν λέγεται αυτό αφανείς ήρωες, τότε τι; Κάποιες φορές δεν θέλει… κόπο και κομφετί αλλά τρόπο. Και ο Ολυμπιακός στον ημιτελικό με τη Φενέρμπαχτσε τον είχε πέραν πάσης αμφιβολίας.