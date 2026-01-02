Ο Ολυμπιακός έβλεπε σαν… βαρέλι το καλάθι του Παναθηναϊκού στα πρώτα λεπτά του ευρωντέρμπι.

Τρομερά συγκεντρωμένος και προσηλωμένος εμφανίστηκε ο Ολυμπιακός στο πρώτο ευρωντέρμπι της χρονιάς στο Telekom Center thens απέναντι στον Παναθηναϊκό για την 19η αγωνιστική της Ευρωλίγκα.

Οι «ερυθρόλευκοι» που είναι πιο «διψασμένοι» για απαντήσεις ώστε να κοπάσουν την αμφισβήτηση και να δώσουν συνέχεια στον σωστό δρόμο που φαίνεται ότι μπαίνουν καλά, εμφανίστηκαν από νωρίς στο γήπεδο του «αιωνίου» τους αντιπάλου.

Βγήκαν για ζέσταμα οι περισσότεροι της αποστολής αρκετή ώρα πριν το πρώτο τζάμπολ και ξεκίνησαν στο ματς με… οίστρο. Ιδιαιτέρως συγκεντρωμένοι και προσγειωμένοι αλλά και απειλητικοί-ενοχλητικοί στην άμυνά τους, βρήκαν ρυθμό από την επίθεσή τους. Πώς; Ευστοχώντας στο ένα σουτ ετά το άλλο.

Με καλές αποστάσεις και τον Τάιλερ Ντόρσεϊ on fire από το ξεκίνημα, έφτασαν από πολύ νωρίς σε διψήφιες διαφορές. Αναμενόμενο αφού στα 6′, είχαν 5/6 δίποντα και 4/4 τρίποντα, την ίδια ώρα που τα χέρια των «πρασίνων» έμοιζαν πιο βαριά.

Φυσικά αυτή η ρέντα δεν μπορούσε να συνεχιστεί με τον Ολυμπιακό να ολοκληρώνει την πρώτη περίοδο προηγούμενος με 28-13 στο σκορ, αφού το «τριφύλλι» ανέβασε τα επίπεδα έντασής του στην άμυνα.