Ο Παναθηναϊκός μπορεί να δυσκολεύτηκε, αλλά πήρε μία μεγάλη νίκη κόντρα στην Dubai BC (24/03, 104-107), με τον Εργκίν Αταμάν να εξηγεί το «πώς»!

Ο Παναθηναϊκός «πάτησε» γερά και έκανε ένα αποφασιστικό βήμα, για να είναι στα Play Offs της Euroleague. Η επικράτησε με 107-104 απέναντι στην Dubai BC (24/03) ήταν η τρίτη συνεχόμενη για τους «πράσινους» στη διοργάνωση!

Ένα μικρό σερί που τους «ανέβασε» στο 19-14, αλλά και την 8η θέση σε ισοβαθμίες, μαζί με Ζαλγκίρις Κάουνας, Μονακό και Μπαρτσελόνα!

Η αλήθεια είναι πως η ομάδα του Εργκίν Αταμάν δυσκολεύτηκε αρκετά, απέναντι στην ομάδα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Ωστόσο, μερικές κινήσεις από τον πάγκο και τα πολύ κρίσιμα καλάθια των Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και Κέντρικ Ναν έφερε το «ροζ φύλλο».

Ο προπονητής του «τριφυλλιού» στη συνέντευξη Τύπου, «αποκάλυψε» τα σημεία-κλειδιά που έφεραν και τη νίκη.

Ο Παναθηναϊκός είχε μείνει μέχρι και το -12 (41-29). Όμως, μερικές διορθωτικές κινήσεις έφεραν και την ανατροπή. Ποιες ήταν αυτές; Αρχικά, αποφάσισε ο Εργκίν Αταμάν να πάει με ένα «περίεργο» σχήμα.

Τζέριαν Γκραντ, Τσεντί Οσμάν, Νάιτζελ-Χέιζ Ντέιβις, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και ένα πεντάρι βρέθηκαν μαζί. Αυτό έγινε για δύο λόγους. Ο Παναθηναϊκός «έσφιξε» την άμυνά του, ενώ οι Κέντρικ Ναν και Κώστας Σλούκας έμειναν πιο «φρέσκοι».

Γι’ αυτό και όταν μπήκα στο ματς ήταν πιο ξεκούραστοι και μπόρεσαν να έχουν καλύτερη απόδοση.

Σε μερικές μικρές κινήσεις που τελικά αποδείχτηκαν καθοριστικές, για να πάρει το «τριφύλλι» ένα σημαντικό «διπλό».

Αναλυτικά, τι είπε ο Εργκίν Αταμάν:

«Πραγματικά πιστεύω ότι και οι δύο ομάδες διαθέτουν εκπληκτικό επιθετικό ταλέντο. Δοκιμάσαμε διάφορα πράγματα στην άμυνα για να σταματήσουμε τον Μπείκον στο ένας εναντίον ενός, ενώ δεχθήκαμε πολλά σουτ από τον Μούσα στην πρώτη περίοδο. Είχαμε και πολλά προβλήματα με τα φάουλ. Στο πρώτο μέρος η Dubai είχε 15 πόντους από βολές. Για αυτό είχαμε πρόβλημα με τους δικούς μας παίκτες, κυριώς με τον Ναν.

Μετά από αυτό, όταν μείναμε πίσω με 12 πόντους, είδαμε ότι πρέπει να αλλάξουμε την άμυνά μας και βάλαμε Γκραντ, Όσμαν, Χέιζ-Ντέιβις, Ερναγκόμεθ κι έναν σέντερ. Έτσι παίξαμε καλύτερη άμυνα και βελτιώσαμε το παιχνίδι μας στη ρακέτα. Προστατεύσαμε τον Ναν μέχρι τα τελευταία λεπτά της τρίτης περιόδου. Μετά με τον Ναν και τον Σλούκα αρχίσαμε να κάνουμε το παιχνίδι μας. Με αυτόν τον τρόπο ήρθε μια σημαντική νίκη για εμάς.

Ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι και για τις δύο ομάδες. Επιθετικά παίξαμε έξυπνα, αλλά κάναμε και κάποια σοβαρά λάθη. Δύο φορές τους δώσαμε αντιαθλητικό φάουλ και εύκολους πόντους. Τελικά όμως χρησιμοποιήσαμε πολύ καλά τον Ναν και τον Χέιζ-Ντέιβις στην επίθεσή μας.

Δεν τίθεται ερώτημα για την ποιότητα του Κέντρικ Ναν. Έδειξε την ποιόητά του στο πιο σημαντικό κομμάτι του παιχνιδιού. Δυστυχώς για εμάς έχασε κάποια ματς φέτος. Είναι πολύ σημαντικός για την επιθετική λειτουργία της ομάδας μας.

Ο Χέιζ-Ντέιβις ήταν κίνηση του προέδρου μας, Δημήτρη Γιαννακόπουλου και μας έχει δώσει μεγάλη συνεισφορά με την ποιότητα και την εμπειρία του».