Χωρίς δηλώσεις on camera του Εργκίν Αταμάν πραγματοποιήθηκε η Media Day του Παναθηναϊκού πριν το ματς με την Μπασκόνια (20/01, 21:15). Πώς «επικοινώνησε» ο Τούρκος τεχνικός;

O Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει να επιστρέψει στις νίκες στη Euroleague, θέλοντας να κάνει ένα restart.

Το νέο έτος δεν έχει ξεκινήσει θετικά για τους «πράσινους», που σε τέσσερα ματς, μετρούν μονάχα μία νίκη.

Επόμενο «εμπόδιο» στη διοργάνωση είναι η Μπασκόνια (20/01, 21:15) στο Telekom Center Athens, για την 23η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Σε ένα ματς, που ο Κέντρικ Ναν θα απουσιάζει ξανά. Στη Media Day, λίγες ώρες πριν το τζάμπολ δεν είχαμε τον «συνηθισμένο τρόπο» ομιλίας του Εργκίν Αταμάν με τους εκπρόσωπους του Τύπου.

𝑨𝒘𝒂𝒚 𝑮𝒂𝒎𝒆𝒔 𝑽𝒊𝒑 𝑪𝒍𝒖𝒃 ✨



Ζήστε τον εκτός έδρας αγώνα απέναντι στην Maccabi Rapyd Tel Aviv (22/01, 21:05) από το Globalsat GOLD VIP Lounge του Telekom Center Athens!



Παρακολουθήστε την αναμέτρηση από το «σπίτι» μας και απολαύστε μια ξεχωριστή εμπειρία.



Μη χάσετε… pic.twitter.com/edsfd66gbl — Panathinaikos BC (@Paobcgr) January 19, 2026

Τι εννοούμε με αυτό; Ο Τούρκος τεχνικός δεν παραχώρησε δηλώσεις on camera και αποφάσισε να στείλει μία γραπτή δήλωση.

Στην οποία μίλησε για τα όσα ήθελε για το επερχόμενο παιχνίδι της ομάδας του στη Euroleague. Ωστόσο, μετά από λίγο έγινε γνωστό, πως οι δηλώσεις του υπήρχαν και σε βίντεο με μαγνητοσκόπηση, μέσω της ΕΡΤ, αλλά και των καναλιών Novasports.

Αναλυτικά, τι ανέφερε στη γραπτή του δήλωση ο Εργκίν Αταμάν:

«Η Μπασκόνια είναι μια επικίνδυνη ομάδα. Επίσης, χθες στην ACB League πέτυχε 130 πόντους στον αγώνα απέναντι στη Μανρέσα. Επομένως, πρέπει να παίξουμε καλή άμυνα, ειδικά πάνω στους Φόρεστ και Καμπαρό, που είναι πολύ δραστήριοι. Είναι πολύ επιθετικοί στο παιχνίδι τους και δραστήριοι. Παίζουμε επίσης στην έδρα μας. Χρειαζόμαστε πόντους στον αιφνιδιασμό, πρέπει να παίξουμε ένα επιθετικό παιχνίδι. Είμαστε έτοιμοι να παλέψουμε και φυσικά χρειαζόμαστε τη στήριξη όλων των φιλάθλων μας, για να μας δώσουν το πλεονέκτημα έδρας. Θα παλέψουμε για να κερδίσουμε το παιχνίδι».