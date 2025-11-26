Τα πράγματα στη θέση τους θέλησε να βάλει ο Ναντίρ Χίφι μετά την έντονη φημολογία των τελευταίων ημερών που τον συνέδεε με τον Ολυμπιακό που ψάχνει γκαρντ.

Λίγο η ανάγκη των Πειραιωτών, λίγο το πολύ ελκυστικό του στυλ και η εκτελεστική του δεινότητα, λίγο το γεγονός πως η Παρί δεν συγκαταλέγεται στους «ανταγωνιστές» αλλά κυρίως το γεγονός πως δεν αγωνίστηκε με πρόβλημα της τελευταίας στιγμής στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο πριν από μερικές μέρες, σήκωσε… κύμα.

Ο Ναντίρ Χίφι έχει βγει (ακόμα περισσότερο) μπροστά μετά τη φυγή του Τι Τζέι Σορτς από την ιδιάζουσα κατάσταση που λέγεται Παρί, με το μέλλον του στην «Πόλη του Φωτός» να μοιάζει στον άερα. Όχι φυσικά επειδή δεν είναι ευχαριστημένοι οι Παριζιάνοι από τον «αφάνα» αλλά διότι έχει εκτοξεύσει τις μετοχές του.

Μεσούσης της σεζόν βέβαια, παρότι δεν μοιάζει και τόσο πιθανό να αποδεσμευτεί ένας σταρ για μία ομάδα, οι φήμες γιγαντώθηκαν. Και ο Ναντίρ Χίφι είπε να πάρει θέση για να κοπάσει τη φημολογία, ζητώντας μάλιστα… δραστικά μέτρα.

We gotta do something about all fake’s rumors in EuroLeague… https://t.co/pNE50AYh66 — Nadir Hifi (@thenadirhifi) November 26, 2025

«Πρέπει να κάνουμε κάτι με όλες τις ψευδείς ειδήσεις στην Ευρωλίγκα», έγραψε ο νεαρός Γάλλος που είχε ειπωθεί πως είχε συμφωνήσει σε όλα με τον Ολυμπιακό πριν από λίγες μέρες αλλά τελικά το deal δεν ολοκληρώθηκε.

Την κατάσταση έσπευσε να ξεκαθαρίσει και ο μάνατζερ του Ναντίρ Χιφί, σημειώνοντας και τον λόγο που δεν έπαιξε απέναντι στον Ολυμπιακό. «Είναι τρελό το πώς κάποια ‘μίντια’ παράγουν ψευδείς φήμες για να δημιουργήσουν θόρυβο. Ο Ναντίρ Ιφί δεν αγωνίστηκε στην Αθήνα επειδή πονούσε στη μέση. Δεν υπάρχει καμία απολύτως συζήτηση με τον Ολυμπικό. Αυτό πρέπει να σταματήσει, αν θέλουμε να υπάρχει σεβασμός ανάμεσα σε όλους!».

Όπως ήταν λογικό και επόμενο, οι φίλοι των «ερυθρολεύκων» γέμισαν τα σχόλια του ποσταρίσματός του στο «Χ», δίνοντάς του συγχαρητήρια για την ενέργεια να ξεκαθαρίσει την κατάσταση που «φωτογράφιζε» τον Γιώργο Μπαρτζώκα ως υπαίτιο για την μη ολοκλήρωσή της. Δεν παρέλειψαν βέβαια να τονίσουν πόσο πολύ θα ήθελαν να τον δουν με τον «δαφνοστεφανομένο έφηβο» στο στήθος.

«Έχεις την εκτίμησή μας αγωνιστικά», «Μπορείς βέβαια να έρθεις και να μην είναι ψευδής είδηση, θα θέλαμε να σε έχουμε στην ομάδα οποιαδήποτε στιγμή», «Είσαι σωστός αλλά έλα στον Πειραιά», είναι μονάχα μερικά από αυτά.