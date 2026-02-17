Στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Παναθηναϊκού, ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέβις εξήγησε για ποιον λόγο επέλεξε τα «πράσινα».

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις πραγματοποίησε ήδη την πρώτη του προπόνηση στα «πράσινα» και πλέον, ετοιμάζεται για το ντεμπούτο του με τον Παναθηναϊκό, στο Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας.

Μάλιστα, ο Αμερικανός φόργουορντ έκανε και τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του «τριφυλλιού» και εξήγησε για ποιους λόγους επέλεξε τους «πράσινους» για το επόμενο κεφάλαιο της καριέρας του.

«Συζήτησα με την οικογένειά μου, τους φίλους μου, τον ατζέντη μου και τον εαυτό μου. Αισθάνομαι πώς φυσικά όλοι ξέρουν ότι η Φενέρμπαχτσε ήταν μία επιλογή με όσα έκανα εκεί τα τρία τελευταία χρόνια και ειδικά όσα πετύχαμε ως ομάδα πέρυσι, ένιωσα πώς ένα κεφάλαιο έκλεισε. Έδωσα τα πάντα, νομίζω έκανα το καλύτερο που μπορούσα. Ελπίζω να το εκτιμούν και να το απόλαυσαν. Τώρα ξεκινάει ένα επόμενο κεφάλαιο στη ζωή μου και στο μπάσκετ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

𝐍𝐢𝐠𝐞𝐥 𝐇𝐚𝐲𝐞𝐬-𝐃𝐚𝐯𝐢𝐬: 𝐄𝐱𝐜𝐥𝐮𝐬𝐢𝐯𝐞 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐯𝐢𝐞𝐰 𝐨𝐧 𝐂𝐋𝐔𝐁 𝟏𝟗𝟎𝟖 🗣️☘️



Our new forward shares the powerful advice he received from our Coach, Ergin Ataman, sends a special, heartfelt message to the #PAOFans about the journey ahead and much more. 🙌… pic.twitter.com/uQTsr3w1EG — Panathinaikos BC (@Paobcgr) February 16, 2026

Παράλληλα, ο Χέιζ-Ντέιβις είπε:

Για το πώς βλέπει να εντάσσεται στο σύστημα του Άταμαν: «Όπως λέω πάντα θα δουλέψω σκληρά και θα βάλω τα δυνατά μου για να συνεισφέρω αμυντικά και επιθετικά. Μίλησα με τον κόουτς πριν μπούμε στο γήπεδο για να δούμε τα συστήματα και ήθελε να μου υπενθυμίσει: Μην έρθεις εδώ προσπαθώντας να προσαρμοστείς. Να είσαι ο εαυτός σου. Εμείς θα φροντίσουμε να δουλέψουν όλα γύρω από εσένα. Αυτό ήταν μια πολύ καλή ενθάρρυνση».

Για το πώς νιώθει για τη συνεργασία με Ναν και Σλούκα: «Είναι μια ευκαιρία να προσπαθήσουμε να το κάνουμε να λειτουργήσει. Προφανώς ακούγεται πολύ ωραίο να αναφέρουμε αυτούς τους τίτλους (σ.σ. MVP οι δύο παίκτες) πέρυσι και πρόπερσι, αλλά ο στόχος η πρόκληση και η διασκέδαση έρχονται μέσα από το να το κάνουμε να δουλέψει στο παρκέ, θα κάνω το καλύτερο δυνατό, όπως είμαι σίγουρος ότι θα το κάνουν και εκείνοι για να αποκτήσουμε καλύτερη χημεία και συνοχή όσο πιο γρήγορα γίνεται. Ελπίζω αυτό να μας οδηγήσει στο να κερδίσουμε παιχνίδια».

Για το μήνυμά του προς τους φιλάθλους: «Να να μας επευφημείτε όταν τα πηγαίνουμε καλά, ακόμα περισσότερο όταν δεν τα πηγαίνουμε καλά και να θυμάστε πάντα ότι βάζουμε τα δυνατά μας».