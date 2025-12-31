Σε ερώτηση για την προοπτική ένταξης στην Μπαρτσελόνα πριν από μία δεκαετία αφήνοντας τον Ολυμπιακό, απάντησε ο Βασίλης Σπανούλης το βράδυ της Τρίτης (30/12).

Πρωτοχρονιά με χαμόγελα και βρισκόμενη σε απόσταση βολής από την κορυφή της Euroleague, θα κάνει η Μονακό του Βασίλη Σπανούλη που δεν δυσκολεύτηκε να κάμψει την αντίσταση της ελλιπής Μπαρτσελόνα στο «Παλάου Μπλαουγκράνα».

Με τον Τσάβι Πασκουάλ εκτός από το τελευταίο κομμάτι του αγώνα λόγω αποβολής με δύο τεχνικές ποινές μετά από απόφαση της Ελληνίδας ρέφερι, Βάσως Τσαρούχα, οι Καταλανοί που δεν είχαν στη σύνθεσή τους Σενγκέλια και Κλάιμπερν κυνηγούσαν από νωρίς.

Ο Ισπανός τεχνικός πάντως είχε «δουλέψει» για τους δημοσιογράφους πριν από μερικές μέρες. Όντας καλεσμένος σε συνέντευξη, ο πρώην τεχνικός του Παναθηναϊκού αποκάλυψε πως η Μπαρτσελόνα είχε κάνει μία πολύ καλή πρόταση στον Βασίλη Σπανούλη στα prime του για να αφήσει τον Ολυμπιακό.

Κι αφού είδε την ομάδα του να αποδίδει στο παρκέ συμπληρώνοντας μία τριπλέτα νικών πριν βγει το 2025, ο Έλληνας ομοσπονδιακός τεχνικός της «γαλανόλευκης» πλέον και προπονητής στην Μονακό, δεν είχε πρόβλημα να απαντήσει στο σχετικό ερώτημα που του τέθηκε στη συνέντευξη Τύπου.

Ήταν η εποχή που ολοκληρωνόταν το ηγεμονικό συμβόλαιο που είχε υπογράψει με την ομάδα του Πειραιά, έχοντας ήδη αλλάξει τον ρου της ιστορίας του μπασκετικού Ολυμπιακού. Ο Βασίλης Σπανούλης επιβεβαιώσε λοιπόν το ζωηρό ενδιαφέρον των Καταλανών, εξηγώντας τον λόγο της απόρριψης πριν από 10 χρόνια και κάτι.

«Τελείωνε το συμβόλαιό μου και υπήρχε ενδιαφέρον για εμένα. Είχαν γίνει συζητήσεις αλλά στο τέλος της ημέρας αλλά εκείνη την περίοδο η καρδιά μου ανήκε στον Ολυμπιακό. Έμεινα εκεί γιατί όλοι ξέρουν ότι αγαπώ αυτήν την ομάδα, έπαιξα πολλά χρόνια γι’ αυτήν την ομάδα, 11 χρόνια. Η καρδιά μου, μου είπε να μείνω στον Ολυμπιακό για την υπόλοιπη καριέρα μου».