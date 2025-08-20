«Όταν τρέχουν σερί και έχουν τους οπαδούς τους από πίσω, είναι πολύ δύσκολο να τους ανταγωνιστείς. Έχει πολύ φασαρία, είναι ενοχλητικό για τον αντίπαλο. Είναι μία κακή αίσθηση που έχεις σαν ομάδα. Τα εύσημα πάνε στους φιλάθλους τους, είναι πραγματικός ο έκτος παίκτης για εκείνους», είχε τονίσει ο Τι Τζέι Σορτς στην κάμερα του Ole πριν από λίγους μήνες, συμπεριλαμβάνοντας την ατμόσφαιρα στο ΟΑΚΑ ως μία από τις κορυφαίες στην Ευρώπη χωρίς αμφιβολία.

Πλέον θα είναι με την πλευρά που παίρνει θάρρος και δύναμη, ώθηση από τον κόσμο. Ο Παναθηναϊκός πρόλαβε όλους τους μνηστήρες και έντυσε στα «πράσινα» τον πυραυλοκίνητο Τι Τζέι Σορτς.

Το απόγευμα της Τετάρτης, λίγη ώρα πριν το τζάμπολ του τουρνουά Ακρόπολις όπου βρέθηκε ο άνθρωπος που τον εμπιστεύθηκε πρώτος και τον έφερε στην Ευρώπη (Άρτουρς Βισόκις-Ρουμπένις, assistant coach του Μπάνκι), ο ασταμάτητος Τι Τζέι Σορτς πάτησε το πόδι του στα μέρη μας. Και στις πρώτες του δηλώσεις, αναφέρθξκε στον κόσμο των «πρασίνων», δείχοντας την ανυπομονησία για να πανηγυρίσει μαζί του.

«Είναι τέλειο που θα παίζω για τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού. Έχω δει πολλά videos με την ατμόσφαιρα που δημιουργούν και το πάθος που έχουν. Χαίρομαι που θα είμαι με το μέρος τους κι όχι εναντίον τους, δεν έχει πλάκα να είσαι αντίπαλός τους. Ανυπομονώ για το πρώτο παιχνίδι εντός έδρας».

«Ο Παναθηναϊκός είναι οπωσδήποτε η μεγαλύτερη πρόκληση στην καριέρα μου. Είναι με διαφορά η καλύτερη ομάδα που έχω παίξει και θα είναι πρόκληση για εμένα να ανεβάσω το επίπεδο του παιχνιδιού μου για να έχω αντίκτυπο στην ομάδα. Θα είναι διαφορετικά από ό,τι συνήθως, αλλά σίγουρα πρόκειται για μεγάλη πρόκληση για εμένα κι ανυπομονώ να ανταπεξέλθω».