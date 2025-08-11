Τι είπε ο Ντάνιελ Τάις για την πρόταση που είχε από τον Παναθηναϊκό και τον ρόλο που «έπαιξε» ο Βασίλης Σπανούλης.

Ο Ντάνιελ Τάις υπήρξε «μήλον της Έριδος» για πολλές ομάδες της Euroleague μεσούσης της περσινής σεζόν, μεταξύ των οποίων, ήταν και ο Παναθηναϊκός.

Ο Γερμανός σέντερ, μιλώντας στο κανάλι των Euro Insiders, αποκάλυψε πως πράγματι, οι «πράσινοι» είχαν καταθέσει πρόταση για να μετακομίσει στην Αθήνα.

Νωρίτερα, ωστόσο, ο Βασίλης Σπανούλης είχε προλάβει να επικοινωνήσει μαζί του και να τον πείσει να αγωνιστεί στη Μονακό.

Ατζέντης Τάις: «Πιο ρεαλιστική πιθανότητα η παραμονή στη Μονακό» Ο Ντάνιελ Τάις «εμπλέκεται» σε αρκετά μεταγραφικά σενάρια, ο ατζέντης του όμως τόνισε πως το πιο ρεαλιστικό είναι η παραμονή του στη Μονακό

«Ναι, δέχτηκα πρόταση από τον Παναθηναϊκό. Αλλά είχα μιλήσει με τον Σπανούλη πριν δεχτώ την πρόταση του Παναθηναϊκού. Γνωριζόμαστε από διακοπές στην Ελλάδα, πριν από 6-7 χρόνια. Ο Νίκος Ζήσης, με τον οποίο ήμασταν συμπαίκτες, είναι ο καλύτερός του φίλος. Έτσι γνωριστήκαμε και μιλήσαμε», ανέφερε χαρακτηριστικά, για να συμπληρώσει τους λόγους που τον έπεισαν.

«Η ιδέα του για το μπάσκετ. Πρώτον τον σέβεσαι για όσα έκανε στην καριέρα του, με τον Ολυμπιακό, την Εθνική. Τον τρόπο που έπαιζε. Είναι ένας θρύλος. Όταν μου είπε τι είχε στο μυαλό του για μένα, ότι ήμουν το κομμάτι που δεν είχαν και ότι μπορώ να βοηθήσω την ομάδα. Ούτως ή άλλως ήθελα να φύγω από το NBA και να παίξω μπάσκετ».

Η συνέντευξη του Ντάνιελ Τάις: