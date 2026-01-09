Άνετος ο Ταϊρίκ Τζόουνς πριν το ντεμπούτο του με τον Ολυμπιακό, δεν απογοήτευσε κανάναν φίλο των «ερυθρολεύκων». Μικρό και μεγάλο…

Ώρα Ταϊρίκ Τζόουνς για τον Ολυμπιακό το βράδυ της Παρασκευής (9/1) στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και στο πλαίσιο της αναμέτρησης με την Μπάγερν Μονάχου.

Οι φίλοι των Πειραιωτών περίμεναν πως και πως την ενίσχυση στο «5» εδώ και αρκετό διάστημα, βλέποντας τον Νίκολα Μιλουτίνοφ να κάνει τα πάντα αλλά και να επιβαρύνεται. Και αυτή ήρθε σχεδόν πρωτοχρονιάτικα, σε συνέχεια του μεγάλου «διπλού» στο ΟΑΚΑ κόντρα στον «αιώνιο» αντίπαλο Παναθηναϊκό.

Με το που ακούστηκε το όνομα του Ταϊρίκ Τζόουνς, οι φίλοι της ομάδας «λόκαραν» και το… χατήρι τους τους έγινε. Όπως το χατήρι έγινε και στους παρευρισκόμενους από νωρίς, στα πέριξ της εισόδου/εξόδου από τον χώρο των αποδυτηρίων.

Το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας του Λιμανιού βγήκε από νωρίς για ζέσταμα πριν πάρει το «βάπτισμα του πυρός». Και αφού έκανε τις απαραίτητες διατάσεις και τα τελειώματα που ήθελε, πήρε τον δρόμο για τα αποδυτήρια ώστε να ετοιμαστεί. Με μία στάση όμως αφού πηγαίνοντας προς τα εκεί τον σταμάτησαν παιδικές φωνές που ζητούσαν μία φωτογραφία. Και ο Ταϊρίκ Τζόουνς δεν τους το χάλασε.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο, πήρε κινητά ανα χείρας και τους ικανοποίησε, ευχαριστώντας τους στη συνέχεια για την θερμή υποδοχή.