Ο Σάσα Βεζένκοφ έκανε τα δικά του και ήταν αρκετό για να κάνει συμπαίκτη του να… γουστάρει.

Ο Σάσα Βεζένκοφ βρίσκεται σε τρομερό φεγγάρι και δεν σταματάει πουθενα. Ο σούπερ σταρ του Ολυμπιακού μετά τις δύο «μαγκωμένες» εμφανίσεις του όντας μακριά από τον κακό του εαυτό (Αρμάνι και Παρί), τα έβαλε κάτω και πήρε… φωτιά.

Και μπορεί να τον έχουν μάθει άπαντες στη «γηραιά ήπειρο», οι… φρέσκοι όμως θέλουν ακόμα λίγο χρόνο για να προσαρμοστούν στα… χαρίσματά του. Όπως συμβαίνει με τον συμπαίκτη του Μόντε Μόρις.

Ο Βούλγαρος πάουερ φόργουορντ αποτέλεσε – ως είθισται δηλαδή – αιχμή του δόρατος για τους Πειραιώτες στο ξεκίνημα της αναμέτρησης με την Εφές. Ο MVP του 2023 πριν καλά καλά το καταλάβουν οι αντίπαλοί του, έβαλε 12 πόντους από τους 25 του Ολυμπιακού πριν καθίσει στον πάγκο για να μπει ο Άλεκ Πίτερς στη θέση του. Σχεδόν όσους είχε η Εφές σε όλο το το πρώτο δεκάλεπτο (13).

Ο Βεζένκοφ στην πρώτη περίοδο είχε 12 πόντους (3/3 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 3/3 βολές), 2 ριμπάουντ, συγκεντρώνοντας 14 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης. Υπέραρκετά τα όσα έκανε για να… τρελάνουν τον Μόντε Μόρις. Το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας του Πειραιά στάθηκε άτυχος αφού πριν καλά μάθει τα συστήματα και τους συμπαίκτες του, τραυματίστηκε.

Έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα όμως, είχε την ευκαιρία να απολαύσει τον συμπαίκτη του να κάνει… πλάκα στους αντιπάλους του στην πρώτη περίοδο.

«Ο Σάσα είναι τόσο σκληρός…», έγραψε ο πρώην ΝΒΑερ που δείχνει να «γουστάρει» στον Πειραιά.