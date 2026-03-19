Και τα χρόνια περνάνε όμως ο Σακίλ ΜακΚίσικ παραμένει κεφάλαιο όχι μόνο για τον Ολυμπιακό αλλά και ολόκληρη τη λίγκα.

Έγινε ρούκι της διοργάνωσης λίγο πριν τα 30 του. Πέρασε από δύσκολα, έπρεπε να βγει σώος αβλαβής από κυκεώνες και ζόρια. Το μπάσκετ ήταν πάντοτε η διαφυγή αλλά έπρεπε να παλέψει και να αφήσει πίσω του τους κινδύνους. Μέχρι που ο Σακίλ ΜακΚίσικ μπήκε στον δρόμο του Ολυμπιακού και ο Ολυμπιακός σε εκείνον του Σακίλ ΜακΚίσικ.

Ο Αμερικανός γκαρντ/φόργουορντ αποτέλεσε από τις πρώτες μεταγραφικές κινήσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα στο Λιμάνι στη δεύτερή του θητεία σε αυτό. Και εξελίχθηκε στον μακροβιότερο Αμερικανό στην ιστορία της ομάδας.

«Καράβια» παικτών ήρθαν και έφυγαν απ’ όταν ανέλαβε ξανά ο Αμαρουσιώτης τεχνικός, ο Σακίλ ΜακΚίσικ παρόλα αυτά ήταν πάντα εκεί. Άλλοτε με μεγαλύτερο ρόλο στο ροτέισον άλλοτε με μικρότερο. Άλλοτε στο επίκεντρο της αμφισβήτησης, κι άλλοτε… καβάλα στο άλογο. Αυτός που «ξελάσπωνε» τον Ολυμπιακό.

Ρίζωσε στο Λιμάνι ο «Σακ», έγινε ασπίδα για τον Γιώργο Μπαρτζώκα και εκείνος για τον ίδιο. Το περασμένο καλοκαίρι παρότι έμοιαζε με το ενάμιση πόδι εκτός Πειραιά, με τα χαρτιά της σύνταξης στο χέρι, εκείνος παρέμεινε και παρά τον τραυματισμό του, και το πολύ μεγάλο βάθος στο «ερυθρόλευκο» ρόστερ, έχει κατορθώσει να διατηρεί την θέση του στην 12άδα του Ολυμπιακού.

Κόντρα στην Φενέρμπαχτσε για την εξ’ αναβολής αναμέτρηση της 14ης αγωνιστικής, του ανατέθηκε η ειδική αποστολή να κρατήσει τα επίπεδα ενέργειας του Ολυμπιακού ψηλά χάρις την εκρηκτικότητά του και να περιορίσει τον Ταρίκ Μπιμπέροβιτς που έκανε μεγάλη ζημιά στην πρώτη περίοδο με τα μακρινά του σουτ. Να γίνει η σκιά του και να προσδώσει μεγαλύτερη πίεση στις αλλαγές.

Αποστολή εξετελέστη με τον Μπιμπέροβιτς να μην βρίσκει καθόλου σκορ μέχρι να καθίσει στον πάγκο και να ξαναμπει και τον Ολυμπιακό να «χτίζει» μαξιλαράκι ασφαλείας, το οποίο μεγάλωσε στο δεύτερο μέρος φτάνοντας σε μια ευρεία και σημαντική για το πλεονέκτημα νίκη.

Από το DNP στο πρώτο μέρος σε 13’05” στο δεύτερο, μέχρι να τον αλλάξει ο Τάισον Γουορντ και ο Σακίλ ΜακΚίσικ κάτσει στον πάγκο, γνωρίζοντας πως έχει επιτελέσει το έργο για το οποίο ο Γιώργος Μπαρτζώκας τον προόριζε. Μία εκτελεσμένη προσπάθεια στην οποία βρήκε στόχο, δύο ασίστ, ένα κλέψιμο και ένα λάθος. Φτωχή μοιάζει η στατιστική του εικόνα στο ματς με τη Φενέρ, ιδιαίτερα κομβική όμως για τον coach B σε ένα διάστημα που το ματς παιζόταν. Και ο Ολυμπιακός όχι μόνο διατηρήθηκε μπροστά στο σκορ αλλά έβαλε τις βάσεις για να τελειώσει ο Φουρνιέ τη δουλειά.

Αν και με περιορισσμένο χρόνο και ρόλο στο ροτέισον (12’02”) και τα μισά περίπου παιχνίδια από το σύνολο της κανονικής διάρκειας, ο σχεδόν 36χρονος Σακίλ ΜακΚίσικ διάγει μία μεστή σεζόν που τον βρίσκει να ηγείται και σε ολόκληρη στατιστική κατηγορία της Ευρωλίγκα.

Ο πολιτογραφημένος Αζέρος που φορά τα ερυθρόλευκα από τον Φλεβάρη του 2020, είναι εκείνος με την καλύτερη αναλογία στον δείκτη ασίστ/λαθών της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου της Ευρωλίγκα, έχοντας 4,1 ασίστ για ένα λάθος.

Για την ακρίβεια έχει μοιράσει 29 τελικές πάσες για επτά μόλις λάθη και 17 κλεψίματα. Όσα και τα ματς που έχει παίξει φέτος στην Ευρωλίγκα.

Ακολουθεί με σαφώς μεγαλύτερο δείγμα γραφής ο Κώστας Σλούκας που ξεκίνησε εντυπωσιακά τη σεζόν (3,9 AST/TO) με 148 τελικές πάσες στο σύνολο και 38 λάθη.

Την πεντάδα συμπληρώνει το «ερυθρόλευκο» ρομπότ, Τόμας Γουόκαπ με 3,8 ασίστ για κάθε λάθος του, με το κοντέρ να γράφει 155 ασίστ και 41 λάθη σε 26 παιχνίδια.