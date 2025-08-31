Ο Τι Τζέι Σορτς ανυπομονεί να αγωνιστεί στο πλευρό του Κέντρικ Ναν.

Ο Τι Τζέι Σορτς βιώνει τις πρώτες του ημέρες ως παίκτης του Παναθηναϊκού και συμμετέχει στο ξεκίνημα της προετοιμασίας της ομάδας.

Κατά την άφιξή του στην Αθήνα, ο Αμερικανός γκαρντ εξέφρασε τον ενθουσιασμό του που αποτελεί πλέον μέλος του «τριφυλλιού».

Απαντώντας σε ερωτήσεις από τους φιλάθλους, επισήμανε την ανυπομονησία του για τη συνεργασία με τον Κέντρικ Ναν, υπογραμμίζοντας πως πιστεύει ότι μαζί θα αποτελέσουν ένα «ασταμάτητο δίδυμο» στο γήπεδο.

Αναλυτικά, όσα είπε ο Σορτς:

Μπορείς να περιγράψεις με μια λέξη το δίδυμό σου με τον Ναν;

«Θα έλεγα ασταμάτητοι. Αυτό ελπίζω ότι μπορούμε να γίνουμε και ξέρω ότι αυτός είναι και ο δικός του στόχος. Αυτός είναι και ο δικός μου, οπότε το “ασταμάτητοι” είναι μια καλή λέξη».

Από το 1 ως το 10 πόσο ενθουσιασμένος είσαι που υπέγραψες για τον Παναθηναϊκό;

«Το 10 δεν είναι αρκετό, θα έλεγα 100. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που είμαι εδώ και που υπέγραψα για τον Παναθηναϊκό. Ανυπομονώ να ξεκινήσει η σεζόν».