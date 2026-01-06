Περιχαρής αν και δεν φάνηκε κάτι τέτοιο στις πρώτες του δηλώσεις, ήταν ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους τα πρώτα δευτερόλεπτα αφότου ακούστηκε η… χοντρή κυρία και η Φενέρμπαχτσε επιβλήθηκε οριστικά και αμετάκλητα του Ολυμπιακού για την 21η αγωνιστική της Ευρωλίγκα.

Μετά από ένα ντέρμπι που τα είχε όλα, τα «καναρίνια» σημείωσαν την 10η νίκη τους στα έντεκα τελευταία παιχνιδια και συνέχισαν την… επέλασή τους προς την κορυφή της κατάταξης.

Ο σκληροτράχηλος για 30 περίπου λεπτά Ολυμπιακός, έμεινε από φαντασία και δυνάμεις στο τέλος όταν οι γηπεδούχοι πρόσταξαν τον δυναμισμό τους και την μαχητικότητά τους. Για την οποία έκανε λόγο ο Γιασικεβίτσιους και στις δηλώσεις του στην κάμερα της διοργανώτριας αρχής στη flash interview. Μαζί με το… πικρόχολο σχόλιο για το ΣΕΦ και το αναβληθέν παιχνίδι του πρώτου γύρου που παραμένει ως εκρεμμότητα.

Η ομάδα του Σάρας εκμεταλλεύτηκε τα 4 φάουλ του Ντόντα Χολ από πολύ νωρίς στην 4η περίοδο, μιας και στο small ball με τον Πίτερς στον ‘5’ δεν βγήκε αυτή τη φορά στον Ολυμπιακό. Για να κερδίσει ένα ακόμα ματς στη σειρά.

Παρότι μαραθώνιος η πίεση σε αυτό το επίπεδο για οποιαδήποτε ομάδα που έχει τους ίδιους υψηλούς στόχους είναι μεγάλη, πολλώ δε μάλλον για προσωπικότητες και χαρακτήρες που… ακροβατόν με την ένταση. Όπως ο Γιασικεβίτσιους. Και φάνηκε με την λήξη του αγώνα.

Μετά την καθιερωμένη «χαιρετούρα», ο Λιθουανός τεχνικός πηγαίνοντας προς την φυσούνα και τα αποδυτήρια, δίνοντας και το χέρι με κάποιους οπαδούς, την έβγαλε από μέσα του αφού όλα είχαν τελειώσει.

Η Φενέρμπαχτσε ανέβηκε στο 13-6, βλέπει πρωτιά και ο ίδιος δεν έχει κανέναν λόγο να μην είναι ευχαριστημένος. Εξού και η… ατάκα βέλος ίσως στη Euroleague TV.