Ο Σακίλ ΜακΚίσικ αποχαιρέτησε τον Ολυμπιακό που πλέον θεωρεί οικογένειά του, έχοντας αφήσει ηχηρό το στίγμα του στη νεότερη εποχή των «ερυθρολεύκων».

Έγινε κάτοικος Πειραιά τον Γενάρη του 2020 ως η πρώτη μεταγραφή της νέας εποχής του Γιώργου Μπαρτζώκα στον Ολυμπιακό και έβγαλε… ρίζες. Ο Σακίλ ΜακΚίσικ βρήκε το Λιμάνι του στους «ερυθρολεύκους», δέθηκε με τον λαό τους, προσέφερε ουσιαστικά.

Ακόμα κι όταν όλα γύρω του άλλαζαν, ο Σακίλ ΜακΚίσικ φαινόταν χρήσιμος με τον τρόπο του, την εκρηκτικότητά του, το πρώτο του βήμα, την πίεση στην μπάλα.

Έπειτα από επτά χρόνια στον Ολυμπιακό, ήρθε το πλήρωμα του χρόνου οι δρόμοι των δύο πλευρών να χωρίσουν. Αν και η ομάδα και όσα έζησε «θα είναι πάντα μέρος του», όπως κατέληξε στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του το απόγευμα της Τετάρτης (24/6).

Αφισβητήθηκε, έφτασε κι άλλες φορές κοντά στο «αντίο». Η σχέση του όμως με τον Γιώργο Μπαρτζώκα και τον οργανισμό, κράτησαν τον Σακίλ ΜακΚίσικ για επτά ολόκληρες σεζόν στο Λιμάνι. Και έφυγε σαν πρωταθλητής Ευρώπης για το τελευταίο, αρκετά καλό οικονομικά συμβόλαιο της καριέρας του.

Στα 36 του σχεδόν χρόνια, ο χρόνος και ο ρόλος του σε ένα τέτοιο ρόστερ μοιραία συρρικνώθηκε. Και το αποδέχθηκε την τρέχουσα σεζόν δίχως καμία δυσφορία. Παρόλα αυτά κατανοώντας πως την ερχόμενη σεζόν τα λεπτά θα μειώνονταν ακόμα περισσότερο, αποφάσισε να αποχωρήσει με το κεφάλι ψηλά από ένα περιβάλλον που θα έχει πάντοτε την πόρτα ανοιχτή για εκείνον.

Ο Ολυμπιακός άφησε το μέλλον του Σακίλ ΜακΚίσικ στα δικά του χέρια ξεκαθαρίζοντάς του την κατάσταση και εκείνος τα… ζύγισε, καταλήγοντας να κλείσει ως πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδος μία επταετία γεμάτη στιγμές.

Ο Σακίλ ΜακΚίσικ αποχωρεί λοιπόν από τον Ολυμπιακό, όντας ένας ακρογωνιαίος λίθος της αναγέννησης της ομάδας του Πειραιά. Το πρόσωπο πίσω από το «εγώ δεν πουλώ τους παίκτες που έχουν βοηθήσει», της περιβόητης ατάκας του Γιώργου Μπαρτζώκα τον Νοέμβρη του 2023. Και φυσικά έναν εκ των μακροβιότερων ξένων στην ιστορία της ομάδας.

Ο Σακίλ ΜακΚίσικ βρίσκεται για την ακρίβεια στο Νο4 της σχετικής λίστας με επτά σεζόν στον Ολυμπιακό (2019-20 μέχρι 2025-26), ερχόμενος μεσούσης της περιόδου και πριν την έλευση του Covid-19.

Όσες έχουν δηλαδή και οι Σάσα Βεζένκοφ (2018-23, 2024 – …) που συνεχίζει ακάθεκτος για να σπάσει κάθε ρεκόρ και Φράνκο Νάκιτς (1992-1998, 1999-2000), που τα κατέκτησε κι εκείνος ΟΛΑ με τον Ολυμπιακό.

Από πάνω τους με οκτώ σεζόν στο Λιμάνι οι Νίκολα Μιλουτίνοφ (2015-20, 2023 – …) και Ντράγκαν Τάρλατς (1992-00) ενώ ο «ξένος» που έγινε δικό του παιδί, με τις περισσότερες σεζόν στον Ολυμπιακό είναι φυσικά ο Μίλαν Τόμιτς (1991-05) που ήρθε πιτσιρικάς και έγινε πατέρας και τρανός στον Ολυμπιακό.

Την πεντάδα συμπληρώνει ο Αλεξέι Ζεβροσένκο (1995-2000, 2001-02).