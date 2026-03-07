Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν έκρυψε την αφέλειά του για τα όσα συμβαίνουν στην Μέση Ανατολή αλλά και τις εν γένει εμπόλεμες καταστάσεις.

Η ζωή συνεχίζεται. Πόσο αποστειρωμένη σκέψη αλλά και… μονόδρομος συνειδητοποιώντας πως δεν είμαστε τίποτα παραπάνω από μία «περαστική κουκίδα» από τον κόσμο τούτο.

Την ίδια ώρα που ο Γιώργος Μπαρτζώκας είχε ετοιμάσει καταλλήλως τον Ολυμπιακό για την νέα συνάντηση με τον «αιώνιο αντίπαλό» του και έβαψε «ερυθρόλευκο» το ντέρμπι της 30ης στροφής της Ευρωλίγκα, δεν είναι λίγα τα ανοιχτά μέτωπα ανά τον κόσμο. Τα πιο σημαντικά, εκεί που το συναίσθημα για την ομάδα μπάινει σε τρίτη και τέταρτη μοίρα αλλά προτεραιότητα έχει η επιβίωση.

Αφού λοιπόν ο κόουτς Μπαρτζώκας κάλυψε το ακροατήριό του για τα μπασκετικά δρώμενα που οδήγησαν τον Ολυμπιακό στην 19η νίκη της σεζόν στην Ευρώπη και τα όσα έκανε καλά για να… καμουφλάρει τις απουσίες των Γουόκαπ και Βεζένκοφ, κλήθηκε μεταξύ άλλων να σχολιάσει την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και τις εμπόλεμες εξάρσεις.

Σε ερώτηση λοιπόν για το πόσο ανεπηρέαστος μπορεί να μείνει κανείς εν μέσω εμπόλεμων συνθηκών, ο Αμαρουσιώτης τεχνικός δεν έκρυψε την… λανθασμένη εντύπωση που είχε σχηματίσει για την κοινωνία και την εξέλιξή της.

Αναλυτικότερα τα όσα ανέφερε στη συνέντευξη Τύπου του αγώνα με τον Παναθηναϊκό για την Ευρωλίγκα…

«Εξαρτάται από την κοινωνική συνείδηση και από την ενσυναίσθηση που έχει για τα όσα γίνονται στον κόσμο και όχι δίπλα μας και όπου μας συμφέρει μόνο. Κάποιοι μεγάλοι ηγέτες χωρών δεν έχουν την ίδια σκέψη με τον απλό κόσμο, γιατί συνήθως οι πόλεμοι γίνονται για οικονομικά συμφέροντα και θυσίες για τα οικονομικά συμφέροντα γίνονται ανθρώπινες ψυχές, που συνήθως είναι παιδιά και άμαχοι. Εγώ προσωπικά έχω σηκώσει τα χέρια. Εγώ προσωπικά πριν από κάποια χρόνια, όπως έβλεπα την κοινωνία να προοδεύει, πίστευα ότι δεν θα ξαναγίνει πόλεμος και ήταν η μεγαλύτερη βλακεία που έχω σκεφτεί ποτέ. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη μου είπε η κόρη μου 100 πόλεμοι. Αυτή τη στιγμή σε όλο τον πλανήτη. Και εγώ νόμιζα ότι δεν θα ξαναγίνει γιατί μπορούμε να συνεννοηθούν οι κοινωνίες με άλλο τρόπο. Έχω πέσει τελείως έξω, οπότε δεν είμαι ο κατάλληλος άνθρωπος να μιλήσω για αυτό», είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας.