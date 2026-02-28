Από ομάδα των παρατάσεων την τελευταία πενταετία, σε… άδειο ντεπόζιτο φέτος σ’ αυτές. Ο χαρακτήρας του Ολυμπιακού κλυδωνίζεται.

Ο λαβωμένος Ολυμπιακός όσο έπαιζε με τη δική του λογική και υπερετώντας τις αρχές του απέναντι στη Ζαλγκίρις το βράδυ της Τετάρτης (25/2) στο Κάουνας, είχε το πάνω χέρι και τον πρώτο λόγο για να δώσει συνέχεια στο νικηφόρο σερί του στην Ευρωλίγκα.

Όταν όμως έσφιξαν τα… γάλατα και η Ζαλγκίρις άλλαξε την άμυνά της και τον προσανατολισμό της, είδε το +11 που είχε «χτίσει» να γίνεται περίπατο, με τους Λιθουανούς να φέρνουν «τούμπα» το παιχνίδι, χάρις το small ball τους με τρεις κύριους χειριστές στο παρκέ (Λο, Φρανσίσκο, Γουίλιαμς-Γκος). Το σχήμα αυτό έδωσε ευχέρεια στην κυκλοφορία της μπάλας για τη Ζαλγκίρις βγάζοντας ελεύθερα τρίποντα καθώς και τη δυνατότητα για λυσσαλέα πίεση στη μπάλα που έφερε αποτέλεσμα, κόντρα στον εντυπωσιακό Εβάν Φουρνιέ που ήταν μοιραίος όμως τρόπον τινά.

Ακόμα κι έτσι βέβαια, ο Ολυμπιακός που υποχώρησε στο 18-10 της κατάταξης, θα μπορούσε – παρότι στερήθηκε των υπηρεσιών των δύο κορυφαίων παικτών της διοργάνωσης όλης βάσει αξιολόγησης Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ – να αποδράσει αφού είχε την τελευταία επίθεση σε κανονική διάρκεια και πρώτη περίοδο.

Η «μπίλια» όμως δεν έκατσε στο κόκκινο στην πρωτοφανή για τον σύλλογο συνθήκη που έζησε (πρώτη φορά δύο παρατάσεις). Μέσα σε διάστημα λίγων εβδομάδων, ο Ολυμπιακός πήγε στην παράταση άλλο ένα εκτός έδρας ματς που βρισκόταν στην κόψη του ξυραφιού – όπως συνέβη με την Ντουμπάι BC αλλά από την ανάποδη αφού οι «ερυθρόλευκοι» γύρισαν στο παιχνίδι – όμως έφυγε με άδεια χέρια. Γεγονός σπάνιο τα τελευταία χρόνια.

Ο Ολυμπιακός βίωσε κάτι για πρώτη φορά στην ιστορία του απέναντι στη Ζαλγκίρις! Τι συνέβη στην ήττα που υπέστη ο Ολυμπιακός από τη Ζαλγκίρις, για πρώτη φορά σε ολόκληρη την ιστορία του.

Για την ακρίβεια η ομάδα του μεγάλου Λιμανιού έχασε για πρώτη φορά δύο παιχνίδια στον έξτρα χρόνο στην Ευρωλίγκα, έπειτα από το μακρινό 2019-20, σεζόν επιστροφής του Γιώγου Μπαρτζώκα στον πάγκο του Ολυμπιακού.

Από την αμέσως επόμενη αγωνιστική περίοδο και το διπλό στην δίχως κόσμο έδρα της Μακάμπι του Γιάννη Σφαιρόπουλου χάρις τις βολές του Γιαννούλη Λαρεντζάκη στο φινάλε, ο Ολυμπιακός είχε ρεκόρ 9-1 στα έξτρα πεντάλεπτα μέχρι την φετινή σεζόν.

Μοναδική του ήττα προσπαθώντας να αλώσει το «Παλάου Μπλαουγκράνα» στις αρχές της σεζόν 2021-22 (79-78), κάτι που κατάφερε έναν χρόνο αργότερα.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα του Ολυμπιακού στις παρατάσεις

Ημερομηνία Αγώνας Τελικό Σκορ Κανονική διάρκεια

25/2/2026 Ζαλγκκίρις – Ολυμπιακός 99-94 73-73 ΟΤ1 82-82

3/2/2026 Ντουμπάι BC – Ολυμπιακός 108-98 95-95

14/1/2025 Μπασκόνια – Ολυμπιακός 101-102 89-89

30/4/2024 Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα 80-82 71-71

12/4/2024 Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε 84-81 69-69

19/10/2023 Ολυμπιακός – Παρτιζάν 98-94 85-85

6/10/2023 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 78-88 74–74

10/2/2022 Ολυμπιακός – Εφές 87-85 75-75

3/12/2021 Ούνικς – Ολυμπιακός 84-87 77-77

13/10/2021 Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός 79-78 67-67

19/1/2021 Βιλερμπάν – Ολυμπιακός 93-101 86-86

12/1/2021 Μακάμπι – Ολυμπιακός 87-89 73-73

2016-17: 1-0

2017-18: 3-2

2018-19: 1-0

2019-20: 1-2

2020-21: 2-1

2021-22: 2-1

2022-23: 0-0

2023-24: 3-0

2024-25: 1-0

2025-26: 0-2