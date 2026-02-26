Τι συνέβη στην ήττα που υπέστη ο Ολυμπιακός από τη Ζαλγκίρις, για πρώτη φορά σε ολόκληρη την ιστορία του.

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε από τη Ζαλγκίρις στο Κάουνας (25/02, 99-94), παρότι το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα προηγήθηκε με διψήφιες διαφορές, σε κάποια σημεία του ματς.

Το παιχνίδι οδηγήθηκε στην παράταση, ενώ στο τέλος της κανονικής διάρκειας ο Φουρνιέ δεν μπόρεσε να εκτελέσει. Το ίδιο και ο Ντόρσεϊ, στο τέλος της πρώτης παράτασης, όπου αστόχησε σε τρίποντο νίκης.

Το μυθικό ματς που έκανε ο Εβάν Φουρνιέ, σκοράροντας 32 πόντους, δεν ήταν αρκετό. Οι δύο παρατάσεις, όμως, ήταν κάτι το ιστορικό.

Στο ματς με τη Ζαλγκίρις, ο Ολυμπιακός έπαιξε σε δύο παρατάσεις για πρώτη φορά στην ιστορία του. Από την άλλη, για τη Ζαλγκίρις ήταν η τρίτη.

