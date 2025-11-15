Ο Άλεκ Πίτερς έδειξε στο Μιλάνο για μία ακόμα φορά όχι μόνο πόσο σπουδαίος παίκτης είναι αλλά και το ποιόν που κουβαλάει μαζί του.

Είναι πολυτέλεια για τον Ολυμπιακό ο Άλεκ Πίτερς; Δεν χωρά η παραμικρή αμφιβολία περί τούτου! Αξίζει στον Άλεκ Πίτερς να πατά παρκέ την αγωνιστική περίοδο 2025-26 για 13’16΄΄ μόλις κατά μέσο όρο; Ούτε επ’ αυτού χωρά ερωτηματικό. Όχι! Ορθά, κοφτά.

Σε αυτή τη ζωή όμως δεν είναι όλα όμως κοινή λογική, τετράγωνη χωρίς συναίσθημα. Ναι, ο Άλεκ Πίτερς θα μπορούσε να υπάρχει σε ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ομάδα της Ευρωλίγκας ως ένα από τα πρώτα «βιολιά» της. Καταλαμβάνοντας θέση πενταδάτου.

Στο Λιμάνι όμως έχει βρει την ηρεμία του, τη γαλήνη του. Περνάει όμορφα ακόμα, επιλέγοντας ακόμα και τον ανταγωνισμό με τον Σάσα Βεζένκοφ.

Το season high του στο Μιλάνο δεν ήταν αρκετό για τους Πειραιώτες ώστε να φύγουν με το «διπλό» από τη Λομβαρδία. Ούτε οι 27 πόντοι του αρκετοί και η hot βραδιά του, ώστε να του δώσουν το σουτ της ισοφάρισης. Τουλάχιστον έτσι όπως εκτελέστηκε η επίθεση των Πειραιωτών στα 9” για το τέλος με το σκορ στο 87-84.

Το τρίποντο του Σάσα Βεζένκοφ που έμεινε μακριά από το καλό του εαυτό με την Ολίμπια Μιλάνο βρήκε σίδερο παρόλα αυτά ο συμπαίκτης του έριξε… πέπλο προστασίας στον Βούλγαρο σταρ και στον προπονητή του, δίχως ίχνος ενόχλησης. Αυτό είναι το μεγαλείο του και το φανέρωσε στη live σύνδεση των Betarades από τους διαδρόμους του «Unipol Forum» στη Βόρεια Ιταλία, λίγα λεπτά μετά το τέλος του αγώνα.

Έλλειψη συγκέντρωσης το γεγονός πως ο Ολυμπιακός δέχθηκε σχεδόν 65 πόντους από την Αρμάνι Μιλάνο των πολλών απουσιών μέχρι το 27′; Έτσι ξεκίνησε η στιχομυθία με τον Άλεκ Πίτερς.

«Ήταν έλλειψη του να μην παίζουμε με τις δυνατότητές μας. Για κάποιο λόγο δεν δείξαμε σκληράδα, δεν βγάλαμε physicality ξεκινώντας τον αγώνα. Και στη συνέχεια είχαμε κάποιες ευκαιρίες μέσα στο ματς να σταματήσουμε το μομέντουμ αλλά δεν το κάναμε»

Αναφορικά με τη φάση στο φινάλε που θα μπορούσε να δώσει μία δεύτερη ευκαιρία μέσω παράτασης στον Ολυμπιακό, είπε… «Δεν έχει καμία σημασία το τι αισθάνομαι εγώ αναφορικά με το αν έπρεπε ή όχι να πάρω το σουτ. Στο τέλος της ημέρας εγώ είμαι ένας παίκτης. Έχουμε τον καλύτερο παίκτη της Ευρώπης, ο οποίος πήρε ένα σουτ που έχει βάλει χιλιάδες φορές στην καριέρα του όταν το ματς είναι στην κόψη του ξυραφιού. Το μόνο που έχει σημασία στο τέλος της ημέρας είναι να κάνεις το καλύτερο για τη δουλειά σου και να ζήσεις με το αποτέλεσμα, όποιο κι αν είναι αυτό.»

Αναφορικά με την (υπέρμετρη) κριτική που γίνεται παρότι είναι ακόμα μέσα Νοέμβρη και στο… τέλος «ξυρίζουν τον γαμπρό», ο Άλεκ Πίτερς έδειξε ανεπηρέαστος. Άλλωστε το παιχνίδι του, μιλάει από μόνο του πολλές φορές.

«Ο καθένας μπορεί να είναι προπονητής από τον καναπέ του. Δεν διαβάζω τα σχόλια και όσα γράφονται, δεν τα ακούω όλα αυτά. Είναι η δουλειά μας να το αποδεχτούμε και πραγματικά δεν με ενδιαφέρει τι λέει ο καθένας», είπε ο Αμερικανός φόργουορντ του Ολυμπιακού που τόνισε ότι είναι σαν να σχολιάζει ο ίδιος για το American Football», τα λόγια του.

Όσον αφορά το μέλλον του μιας και το καλοκαίρι ολοκληρώνεται η επέκταση του συμβολαίου του με την ομάδα του Λιμανιού, προτίμησε να κάνει χιούμορ λειτουργώντας διπλωματικά.

Στο τέλος ρωτήθηκε και για τις μακρινές πτήσεις που απεχθάνεται και το γεγονός πως φέτος πρέπει να κάνει ταξίδι για το Ντουμπάι, δηλώνοντας… ευγνώμων. Για ποιο λόγο; Για το γεγονός πως «βρισκόμαστε (σ.σ. Ελλάδα) σε μια τοποθεσία της Ευρώπης που δεν είναι τόσο μακρινό το ταξίδι όσο θα μπορούσε να είναι. Πήγαμε στο Άμπου Ντάμπι πριν από μερικούς μήνες και νομίζω πως θα είναι κάτι παρεμφερές. Δεν έχει σημασία αν είναι μια πτήση μιας ώρας, τεσσάρων ή πέντε. Παρότι συμβαίνει κάθε εβδομάδα, δεν το κάνει ευκολότερο», είπε ο Άλεκ Πίτερς που μας ευχαρίστησε που του το θυμίσαμε.