Ο Άλεκ Πίτερς έβλεπε το καλάθι της Αρμάνι Μιλάνο σαν… βαρέλι. Τι πιο σύνηθες θα πει κανείς. Ναι αλλά η Ευρωλίγκα ένιωσε την ανάγκη να τον αποθεώσει.

Έκαστος στο είδος του και ο Άλεκ Πίτερς στο σουτ. Ο τρόπος που εκτελεί, η μηχανική για την οποία έχει αφιερώσει άπειρες εργατοώρες, το έμφυτο ταλέντο του. Δε χωρά αμφιβολία πως αποτελεί ένας εκ των κορυφαίων σουτέρ που έχει δει η «γηραιά ήπειρος». Και ο Ολυμπιακός έχει την τύχη να διατηρεί στις τάξεις του τις τελευταίες 4 αγωνιστικές περιόδους.

Οι «ερυθρόλευκοι» εμφανίστηκαν soft στη Λομβαρδία και ηττήθηκαν στον πόντο (87-86) από την Αρμάνι των πολλών απουσιών, παρότι είχαν έναν Άλεκ Πίτερς να τον «πιεις στο ποτήρι». Ο Αμερικανός φόργουορντ όμως σε συνδυασμό με τον συμπατριώτη του Τάιλερ Ντόρσεϊ που δεν έχει…. κόφτη, δεν έφερα την άνοιξη στο «Unipol Forum».

Η (πολύ) καλή μέρα σε ατομικό επίπεδο για τον Άλεκ Πίτερς φάνηκε από το πρώτο κιόλας ημίχρονο, όταν πήγε στην ανάπαυλα όντας διψήφιος. Στο δεύτερο μέρος απλά συνέχισε τον χαβά του, ολοκληρώνοντας το ματς με 11/13 εντός παιδιάς – εκ των οποίων το ένα «σκοτωμένο» πολύ πιο πίσω από το κέντρο στα τελευταία δευτερόλεπτα για το ημίχρονο – όντας άχαστος μέσα από τα 6,75μ.

Όχι πως πίσω από αυτά τα πήγε άσχημα. Ο Άλεκ Πίτερς βρήκε στόχο σε τέσσερα τρίποντα, το ένα εξ’ αυτών ήταν στο τέλος του χρόνου επίθεσης του Ολυμπιακού σχεδόν από το logo. Η μπάλα επαναπαύθηκε στο καλάθι της Αρμάνι δίχως κόπο, σαν τηλεκατευθυνόμενη. Ώρες ώρες μοιάζει λες και υπακούει σε κάθε εντολή του.

Ο Πίτερς παρότι βρέθηκε από τα 10 μέτρα περίπου, ίσως και περισσότερο, δεν το σκέφτηκε δεύτερη στιγμή όταν είδε την… άμμο στην κλεψύδρα να αδειάζει. Σηκώθηκε και το… έσταξε βρισκόμενος πολύ πιο κοντά στο κέντρο σε σχέση με την γραμμή του τριπόντου. ΑΠΙΘΑΝΟΣ Άλεκ Πίτερς που σημείωσε season high την 11η αγωνιστική της διοργάνωσης για την αγωνιστική περίοδο 2025-26.

Ο Άλεκ Πίτερς το έβαλε από τον… Πειραιά και γνώρισε την αποθέωση από τη Euroleague, η οποία ανέβασε το εν λόγω στιγμιότυπο, γράφοντας πως «πολύ λίγοι διαθέτουν την εμβέλειά του». Διαχρονικά θα προσθέσουμε εμείς και θα συμφωνήσουμε μαζί της. «Ένας τυπικός Άλεκ Πίτερς από το logo».