Ο στριμωγμένος στα σχοινιά Παναθηναϊκός έβγαλε αντίδραση και έφυγε με ένα σπουδαίο «διπλό» παρακαταθήκης από την Πόλη.

Ο Παναθηναϊκός απέχει παρασάγγας από τις δυνατότητές του αγωνιστικού τμήματος, βρίσκεται μακριά ακόμα από τα περιθώρια. Πλην όμως παρουσιάζει ένα μέταλλο, εμφανίζοντας σημάδια ζωής και αντίδρασης εκεί που μία νίκη μετράει επί δύο.

Οι «πράσινοι» ρέφαραν το… στραβό αποτέλεσμα στο Μιλάνο ή στην έδρα τους από την πολύ ελκυστική Βαλένθια, σταματώντας την άκρως φορμαρισμένη Φενέρμπαχτσε του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους στο πλαίσιο της 16ης στροφής της Ευρωλίγκα.

Οι «πράσινοι» παρότι βραχυκύκλωσαν στην τρίτη περίοδο και λίγο έλειψε να πετάξουν στα σκουπίδια την προσπάθεια του πρώτου μέρους, παίζοντας χωρίς καθαρό ψηλό σε όλη την τελευταία περίοδο και με έναν πιο ομαδικό και ουσιαστικό Κέντρικ Ναν που δεν απέφυγε βέβαια τα λάθη, έφεραν τα κάτω πάνω για να αποδράσουν από την «φλεγόμενη» Ulker Sports Arena.

Κομβικός στο αποτέλεσμα αυτό που μπορεί να αποτελέσει παρακαταθήκη για τη συνέχεια αλλά και αφορμή για σερί νικών, ως είθισται να πράττει το «τριφύλλι» μετά από back-to-back αρνητικά αποτελέσματα, ήταν ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.

Ο Ισπανός ήταν ο… ισοσταθμιστής του Παναθηναϊκού, παρών και στα τρία πιο αποδοτικά (+/-) δίδυμα των επτά φορές πρωταθλητών Ευρώπης.

Μαζί με τον Κέντρικ Ναν είχε το άκρως αποδοτικό 61-38, 49-33 με τον Τσέντι Οσμάν και 55-40 με τον Κώστα Σλούκα. Βαρόμετρο σε κάθε πεντάδα των «πρασίνων» αν και δεν αντικατοπρίστηκε στον πραγματικό βαθμό, στο φύλλο της στατιστικής (9π., 5 ριμπ., 2 ασ., 0 λάθη).

Ματς στο οποίο σημαντικό ρόλο στην έκβασή του έπαιξε το πολύ καλό κοουτσάρισμα του Εργκίν Αταμάν που πείσμωσε από την «εχθρική» ατμόσφαιρα που αντιμετώπισε και έδωσε απαντήσεις στο ντεφορμέ τελευταίο του διάστημα.

Όπως αναμενόταν βάσει της φύσης της Φενέρμπαχτσε κυρίως, ο αγώνας κόντρα στον Παναθηναϊκό δεν διεκδίκησε δάφνες ποιότητας, με την πλάστιγγα να γέρνει υπέρ εκείνου που έκανε τα λιγότερα λάθη. Η «πράσινη» πίεση στην μπάλα και η επιστροφή του παλιού καλού two way Τζέριαν Γκραντ, ο οποίος στο τέλος του ματς πιάστηκε και στα χέρια με τον Γουέιντ Μπόλντγουιν, οδήγησε τους γηπεδούχους στον απαγορευτικό αριθμό των 22 λαθών. Τεράστιος αριθμός, ειδικά για μία ομάδα που δεν στηρίζεται στις τόσες πολλές κατοχές.

Ο Παναθηναϊκός οδήγησε την πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρμπαχτσε σε σωρεία λαθών, με το 30.1 των κατοχών της – μετρώντας στις 100 – να καταλήγει εκεί. Από αυτές τις 100 κατοχές στην άμυνα των «πρασίνων», οι 17.3 έγιναν κλεψίματα, το οποίο δικαιολογεί τους 21-12 πόντους στο ανοιχτό γήπεδο.

Η Φενέρμπαχτσε έκανε την 4η χειρότερη επίδοση στον τομέα των λαθών από την αρχή της σεζόν ανάμεσα σε όλες τις ομάδες και μετρώντας στις 100 κατοχές και ο Παναθηναϊκός την 4η καλύτερη αντίστοιχα στα κλεψίματα με τα 13 που τελείωσε το ματς, ισοσκελίζοντας τις 16 ασίστ για 15 λάθη.