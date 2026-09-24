Αυτή τη στιγμή οι φίλοι του Παναθηναϊκού στην περίμεναν 14 ολόκληρα χρόνια.

Χαμός για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, με τους φίλους των πρασίνων να περιμένουν πως και πως 14 ολόκληρα χρόνια γι’ αυτή στη στιγμή.

Άπαντες ήταν στα κάγκελα, με ένα κινητό στο χέρι. Έτοιμοι να αποθανατίσουν τη στιγμή και να φωνάξουν με όλη της τη δύναμη για τον πιο σπουδαίο προπονητή στην ιστορία του συλλόγου. Χωρίς δεύτερη σκέψη, σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς κάθεται και πάλι στον πάγκο του Παναθηναϊκού με τη δεύτερη θητεία του να αρχίζει με τους καλύτερους οιωνούς. Ένα τεράστιο μπάτζετ και μια «συνταγή» που έχει δουλέψει ξανά στο παρελθόν.

Περίπου 15 λεπτά πριν το εναρκτήριο τζάμπολ της σεζόν για τον Παναθηναϊκό και αφού οι παίκτες έκαναν το ζέσταμά τους, όλα τα βλέμματα και τα φλας από τα κινητά έπεσαν πάνω στον Ζοτς. ‘Ενα μακρόσυρτο χειροκρότημα και φυσικά το γνωστό… «Ομπράντοβιτς παρα παρα παρα παραμ πέρομ περόμ» δονήθηκε στο ΟΑΚΑ.

Εκείνος σήκωσε το χέρι και ευχαρίστησε δις τον κόσμο για την αποθεωτική υποδοχή που το επεφύλασσε.